Эрдоган обсудил мирный процесс с Зеленским: Турция готова сделать «все возможное» для контактов на высоком уровне

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждались двусторонние отношения, мирный процесс и региональные вопросы.

Эрдоган обсудил мирный процесс с Зеленским: Турция готова сделать «все возможное» для контактов на высоком уровне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсудил мирный процесс между Украиной и РФ, подчеркнув, что Анкара готова сделать "все возможное" для содействия контактам на высоком уровне, и заверил, что Турция "будет продолжать вносить вклад в безопасность Украины после установления мира", сообщили в управлении коммуникаций офиса президента Турецкой Республики в четверг, пишет УНН.

Детали

"В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, мирный процесс между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы", - указали в офисе турецкого президента.

Президент Эрдоган заявил, что они внимательно следят за контактами на Аляске и в Вашингтоне, что Турция продолжает свои усилия по завершению войны прочным миром, и что Турция будет продолжать вносить вклад в безопасность Украины после установления мира. Президент Эрдоган заявил, что справедливое решение войны между Украиной и Россией возможно, что переговоры между двумя сторонами следует усилить и продолжить, и что Турция готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру

- говорится в сообщении.

Президент Эрдоган также поздравил Украину с Днем Независимости.

Дополнение

О разговоре стало известно после массированной атаки РФ на Киев в ночь на 28 августа, которая унесла жизни уже 18 человек.

Ранее, 26 августа, Зеленский объявил, что Украина приложит новые дипломатические усилия для установления контактов со странами, которые потенциально способны принять мирные переговоры с Россией. Это может быть Турция, страны Персидского залива или некоторые европейские страны, сказал Зеленский, который неоднократно подтверждал свою готовность к встрече с Путиным. Ермак и Умеров посетили Катар в тот же день.

Юлия Шрамко

