Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо залучення озброєних підрядників в Україну. Вони допомагатимуть у будівництві укріплень та захисті американських інтересів.

Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph

Президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати у будівництві укріплень для захисту американських інтересів в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Telegraph.

Деталі

The Telegraph пише, що нібито американські приватні військові фірми можуть бути розгорнуті в Україні в межах довгострокового мирного плану.

"Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати у будівництві укріплень для захисту американських інтересів у країні. План розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що американські підрядники можуть бути розгорнуті для допомоги у відбудові оборони України на передовій, нових баз та захисту американського бізнесу.

"Присутність приватних солдатів діятиме як стримуючий фактор, щоб відбити бажання володимира путіна порушити остаточне припинення вогню. План обговорюється разом з низкою інших так званих гарантій безпеки, розроблених коаліцією добровільних на чолі з Великою Британією та Францією, які стануть основою довгострокового мирного плану", - пише The Telegraph.

Доповнюється...

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дейлі телеграф
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Україна