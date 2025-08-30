Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph
Київ • УНН
Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо залучення озброєних підрядників в Україну. Вони допомагатимуть у будівництві укріплень та захисті американських інтересів.
Президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати у будівництві укріплень для захисту американських інтересів в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Telegraph.
Деталі
The Telegraph пише, що нібито американські приватні військові фірми можуть бути розгорнуті в Україні в межах довгострокового мирного плану.
"Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати у будівництві укріплень для захисту американських інтересів у країні. План розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що американські підрядники можуть бути розгорнуті для допомоги у відбудові оборони України на передовій, нових баз та захисту американського бізнесу.
"Присутність приватних солдатів діятиме як стримуючий фактор, щоб відбити бажання володимира путіна порушити остаточне припинення вогню. План обговорюється разом з низкою інших так званих гарантій безпеки, розроблених коаліцією добровільних на чолі з Великою Британією та Францією, які стануть основою довгострокового мирного плану", - пише The Telegraph.
