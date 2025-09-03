Трио под одним флагом: Путин, Си и Ким демонстрируют свой союз на грандиозном военном параде в Пекине
Киев • УНН
В Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия капитуляции Японии. На трибуне впервые вместе появились Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын.
В среду в Пекине состоялся грандиозный военный парад в честь 80-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне. Центральным событием стало появление на трибуне сразу трех лидеров - председателя КНР Си Цзиньпина, российского диктатора владимира путина и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Мероприятие продемонстрировало не только военную мощь Китая, но и его новые политические союзы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Сегодня человечество стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, выигрыш для всех или нулевая сумма
Во время 70-минутного шоу над городом пролетели истребители и вертолеты с флагами, в небе выпустили 80 тысяч "мирных птиц", а на земле прошла колонна из тысяч военных и новейшей техники – от гиперзвуковых ракет до подводных дронов. Си, одетый в стиле Мао, лично осматривал войска в открытом лимузине.
Символичным стал момент, когда Си сидел между путиным и Кимом - впервые эта тройка появилась вместе на публике. Встреча сразу вызвала критику Запада: лидеры США и Европы парад проигнорировали, а Тайвань заявил, что "мир нельзя праздновать под дулом оружия".
После мероприятия путин провел переговоры с Кимом, где поблагодарил северокорейских солдат за "мужество в войне в Украине", а Ким заверил, что готов помочь россии еще активнее. Сам Си использовал парад, чтобы показать: Китай претендует на ведущую роль в формировании нового мирового порядка.
Аналитики Reuters отмечают, что событие имело две цели – поднять патриотизм внутри КНР и сигнализировать внешнему миру об укреплении военно-политического союза между Пекином, москвой и Пхеньяном.
