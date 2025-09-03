$41.370.05
Трио под одним флагом: Путин, Си и Ким демонстрируют свой союз на грандиозном военном параде в Пекине

Киев • УНН

 • 58 просмотра

В Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия капитуляции Японии. На трибуне впервые вместе появились Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын.

Трио под одним флагом: Путин, Си и Ким демонстрируют свой союз на грандиозном военном параде в Пекине

В среду в Пекине состоялся грандиозный военный парад в честь 80-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне. Центральным событием стало появление на трибуне сразу трех лидеров - председателя КНР Си Цзиньпина, российского диктатора владимира путина и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Мероприятие продемонстрировало не только военную мощь Китая, но и его новые политические союзы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сегодня человечество стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, выигрыш для всех или нулевая сумма

- заявил Си Цзиньпин перед более чем 50 тысячами зрителей на площади Тяньаньмэнь.

Во время 70-минутного шоу над городом пролетели истребители и вертолеты с флагами, в небе выпустили 80 тысяч "мирных птиц", а на земле прошла колонна из тысяч военных и новейшей техники – от гиперзвуковых ракет до подводных дронов. Си, одетый в стиле Мао, лично осматривал войска в открытом лимузине.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

ISW: Путин на встрече с Фицо в Пекине сделал вид, что идет на уступки США03.09.25, 07:26 • 3310 просмотров

Символичным стал момент, когда Си сидел между путиным и Кимом - впервые эта тройка появилась вместе на публике. Встреча сразу вызвала критику Запада: лидеры США и Европы парад проигнорировали, а Тайвань заявил, что "мир нельзя праздновать под дулом оружия".

Фото: Reuters
Фото: Reuters

После мероприятия путин провел переговоры с Кимом, где поблагодарил северокорейских солдат за "мужество в войне в Украине", а Ким заверил, что готов помочь россии еще активнее. Сам Си использовал парад, чтобы показать: Китай претендует на ведущую роль в формировании нового мирового порядка.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Аналитики Reuters отмечают, что событие имело две цели – поднять патриотизм внутри КНР и сигнализировать внешнему миру об укреплении военно-политического союза между Пекином, москвой и Пхеньяном.

"Сговорились против США": Трамп передал привет Си Цзиньпину, Путину и Ким Чен Ыну в годовщину окончания Второй мировой войны03.09.25, 05:32 • 5678 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Reuters
Ким Чен Ын
Пекин
Пхеньян
Северная Корея
Тайвань
Европа
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты