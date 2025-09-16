$41.230.05
Соглашение с Китаем по TikTok достигнуто - Трамп

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей с Китаем по TikTok. Окончательные детали соглашения он планирует согласовать во время разговора с Си Цзиньпином в пятницу.

Соглашение с Китаем по TikTok достигнуто - Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил, что договоренности с Китаем по TikTok уже достигнуты, а окончательные детали он планирует согласовать во время разговора с Си Цзиньпином в пятницу, пишет УНН со ссылкой на заявление американского лидера во время общения с журналистами.

Детали

У нас есть соглашение по TikTok. Я достиг соглашения с Китаем. Я собираюсь поговорить с президентом Си в пятницу, чтобы подтвердить все

 - сказал Трамп.

Напомним

Ранее УНН писал, что министр финансов США Скотт Бессент заявил о достижении соглашения с Китаем относительно права собственности на TikTok после торговых переговоров в Мадриде. Детали соглашения будут согласованы во время разговора Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином в пятницу.

Технологическая компания Oracle может принять участие в сделке между США и Китаем, которая позволит TikTok остаться на американском рынке.

Алена Уткина

ПолитикаНовости МираТехнологии
ТикТок
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты