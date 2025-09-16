Соглашение с Китаем по TikTok достигнуто - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей с Китаем по TikTok. Окончательные детали соглашения он планирует согласовать во время разговора с Си Цзиньпином в пятницу.
Детали
У нас есть соглашение по TikTok. Я достиг соглашения с Китаем. Я собираюсь поговорить с президентом Си в пятницу, чтобы подтвердить все
Напомним
Ранее УНН писал, что министр финансов США Скотт Бессент заявил о достижении соглашения с Китаем относительно права собственности на TikTok после торговых переговоров в Мадриде. Детали соглашения будут согласованы во время разговора Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином в пятницу.
Технологическая компания Oracle может принять участие в сделке между США и Китаем, которая позволит TikTok остаться на американском рынке.