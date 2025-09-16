TikTok на межі заборони: Oracle готується взяти участь в угоді, яка дозволить платформі залишитися на американському ринку

Технологічна компанія Oracle може взяти участь в угоді між США та Китаєм, яка дозволить TikTok залишитися на американському ринку. Остаточні рішення щодо майбутнього додатку мають ухвалити президенти США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі цього тижня, пише УНН із посиланням на CBS News.

Деталі

Технологічна компанія Oracle входить до консорціуму фірм, які дозволять TikTok продовжувати роботу в США, якщо буде укладено рамкову угоду між Сполученими Штатами та Китаєм - повідомили CBS News джерела, обізнані з переговорами.

Як повідомляється, ще у понеділок ввечері структура остаточної угоди ще не була узгоджена, втім, за словами джерел, вона включатиме кілька компаній. Наразі незрозуміло, який рівень участі матимуть китайські фірми, включаючи нинішню материнську компанію TikTok ByteDance, в угоді, і хто контролюватиме потужний алгоритм рекомендацій TikTok.

Очікується, що президенти Трамп та Сі проведуть переговори в п'ятницю. Спроби видання зв’язатися з керівниками Oracle та речником Білого дому були невдалими, а речник TikTok відмовився від коментарів. Посольство Китаю у Вашингтоні на момент публікації не відповіло на запит про коментар.

Комерційні умови узгоджено - заявив міністр фінансів Скотт Бессент у понеділок у Мадриді після зустрічей з китайськими чиновниками з низки питань, включаючи TikTok.

Китай рішуче захищатиме національні інтереси, законні права та інтереси китайських підприємств і здійснюватиме дозвіл на експорт технологій відповідно до чинного законодавства - заявив заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченганг після зустрічей.

Ми можемо дозволити їй померти, або, я не знаю, це залежить від обставин. Залежить від Китаю. Це не має великого значення. Я б хотів зробити це для дітей. Їм це подобається - сказав Трамп у понеділок під час спілкування із журналістами.

Доповнення

Минулого року колишній президент Джо Байден підписав законопроєкт, який ухвалив Конгрес. Він по суті поставив материнській компанії TikTok, ByteDance, що базується в Китаї, ультиматум: або відмовитися від TikTok, або зіткнутися з забороною в США.

Верховний суд підтримав закон одноголосним рішенням 9 проти 0. Але Трамп в односторонньому порядку видав низку розпоряджень, що відкладають його виконання. Останній вийшов у червні, коли він переніс термін виконання до цієї середи.

Президент зобов’язав Міністерство юстиції не вживати заходів проти Apple чи Google за те, що вони дозволяють TikTok залишатися на своїх платформах попри дію закону. Сам закон про обов’язковий продаж активів TikTok ухвалили ще у 2024 році після тривалих дискусій про загрози нацбезпеці. Основні побоювання стосувалися того, що китайська компанія ByteDance може передавати дані американських користувачів уряду Китаю або впливати на алгоритм рекомендацій, формуючи інформаційний простір у США.

Ця дискусія розпочалася ще під час першого президентського терміну Дональда Трампа. У 2020 році він підписав указ про заборону TikTok у США, мотивуючи це ризиками для безпеки та конфіденційності. Втім, документ заблокував суд. Чотири роки потому Трамп кардинально змінив риторику - він почав підтримувати TikTok, вважаючи, що саме популярність додатка серед молодих виборців допомогла йому на останніх виборах.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про досягнення угоди з Китаєм щодо права власності на TikTok після торгівельних переговорів у Мадриді. Деталі угоди будуть узгоджені під час розмови Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном у п'ятницю.