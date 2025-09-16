TikTok на грани запрета: Oracle готовится принять участие в сделке, которая позволит платформе остаться на американском рынке

$41.280.03
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
09:19 • 1122 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 8052 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 8702 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 18060 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 19022 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 53045 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 63294 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 45255 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 46254 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 43355 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.5м/с
38%
753мм
Популярные новости
Израиль начал наземное наступление на город Газа для уничтожения ХАМАС - Axios15 сентября, 23:56 • 6344 просмотра
Российские медиа распространяют фейки об использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" - ЦПДPhoto16 сентября, 00:27 • 14139 просмотра
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 9176 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 11344 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 14130 просмотра
публикации
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 1144 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 8076 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 18080 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 28953 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 54855 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Олег Синегубов
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 37049 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 36890 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 42049 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 47666 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 97662 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Шахед-136
Financial Times
Фокс Ньюс
Facebook

TikTok на грани запрета: Oracle готовится принять участие в сделке, которая позволит платформе остаться на американском рынке

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Технологическая компания Oracle может войти в консорциум фирм, что позволит TikTok работать в США. Окончательное решение примут президенты США Трамп и Китая Си Цзиньпин на этой неделе.

TikTok на грани запрета: Oracle готовится принять участие в сделке, которая позволит платформе остаться на американском рынке

Технологическая компания Oracle может принять участие в сделке между США и Китаем, которая позволит TikTok остаться на американском рынке. Окончательные решения относительно будущего приложения должны принять президенты США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Технологическая компания Oracle входит в консорциум фирм, которые позволят TikTok продолжать работу в США, если будет заключено рамочное соглашение между Соединенными Штатами и Китаем

 - сообщили CBS News источники, знакомые с переговорами.

Как сообщается, еще в понедельник вечером структура окончательного соглашения еще не была согласована, впрочем, по словам источников, она будет включать несколько компаний. Пока неясно, какой уровень участия будут иметь китайские фирмы, включая нынешнюю материнскую компанию TikTok ByteDance, в соглашении, и кто будет контролировать мощный алгоритм рекомендаций TikTok.

Ожидается, что президенты Трамп и Си проведут переговоры в пятницу. Попытки издания связаться с руководителями Oracle и представителем Белого дома были неудачными, а представитель TikTok отказался от комментариев. Посольство Китая в Вашингтоне на момент публикации не ответило на запрос о комментарии.

Коммерческие условия согласованы

 - заявил министр финансов Скотт Бессент в понедельник в Мадриде после встреч с китайскими чиновниками по ряду вопросов, включая TikTok. 

Китай будет решительно защищать национальные интересы, законные права и интересы китайских предприятий и будет осуществлять разрешение на экспорт технологий в соответствии с действующим законодательством, - заявил заместитель министра торговли Китая Ли Чэнган после встреч.

Мы можем позволить ей умереть, или, я не знаю, это зависит от обстоятельств. Зависит от Китая. Это не имеет большого значения. Я бы хотел сделать это для детей. Им это нравится 

- сказал Трамп в понедельник во время общения с журналистами.

Дополнение

В прошлом году бывший президент Джо Байден подписал законопроект, который принял Конгресс. Он по сути поставил материнской компании TikTok, ByteDance, базирующейся в Китае, ультиматум: либо отказаться от TikTok, либо столкнуться с запретом в США.

Верховный суд поддержал закон единогласным решением 9 против 0. Но Трамп в одностороннем порядке издал ряд распоряжений, откладывающих его выполнение. Последний вышел в июне, когда он перенес срок выполнения до этой среды.

Президент обязал Министерство юстиции не принимать мер против Apple или Google за то, что они позволяют TikTok оставаться на своих платформах, несмотря на действие закона. Сам закон об обязательной продаже активов TikTok приняли еще в 2024 году после длительных дискуссий об угрозах нацбезопасности. Основные опасения касались того, что китайская компания ByteDance может передавать данные американских пользователей правительству Китая или влиять на алгоритм рекомендаций, формируя информационное пространство в США.

Эта дискуссия началась еще во время первого президентского срока Дональда Трампа. В 2020 году он подписал указ о запрете TikTok в США, мотивируя это рисками для безопасности и конфиденциальности. Впрочем, документ заблокировал суд. Четыре года спустя Трамп кардинально изменил риторику - он начал поддерживать TikTok, считая, что именно популярность приложения среди молодых избирателей помогла ему на последних выборах.

Напомним

Ранее УНН писал, что министр финансов США Скотт Бессент заявил о достижении соглашения с Китаем относительно права собственности на TikTok после торговых переговоров в Мадриде. Детали соглашения будут согласованы во время разговора Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином в пятницу.

Алена Уткина

ПолитикаНовости МираТехнологии
ByteDance
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Верховный суд Соединенных Штатов
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Джо Байден
Мадрид
Китай
Соединённые Штаты
Apple Inc.
Google