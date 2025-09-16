TikTok на грани запрета: Oracle готовится принять участие в сделке, которая позволит платформе остаться на американском рынке

Технологическая компания Oracle может принять участие в сделке между США и Китаем, которая позволит TikTok остаться на американском рынке. Окончательные решения относительно будущего приложения должны принять президенты США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Технологическая компания Oracle входит в консорциум фирм, которые позволят TikTok продолжать работу в США, если будет заключено рамочное соглашение между Соединенными Штатами и Китаем - сообщили CBS News источники, знакомые с переговорами.

Как сообщается, еще в понедельник вечером структура окончательного соглашения еще не была согласована, впрочем, по словам источников, она будет включать несколько компаний. Пока неясно, какой уровень участия будут иметь китайские фирмы, включая нынешнюю материнскую компанию TikTok ByteDance, в соглашении, и кто будет контролировать мощный алгоритм рекомендаций TikTok.

Ожидается, что президенты Трамп и Си проведут переговоры в пятницу. Попытки издания связаться с руководителями Oracle и представителем Белого дома были неудачными, а представитель TikTok отказался от комментариев. Посольство Китая в Вашингтоне на момент публикации не ответило на запрос о комментарии.

Коммерческие условия согласованы - заявил министр финансов Скотт Бессент в понедельник в Мадриде после встреч с китайскими чиновниками по ряду вопросов, включая TikTok.

Китай будет решительно защищать национальные интересы, законные права и интересы китайских предприятий и будет осуществлять разрешение на экспорт технологий в соответствии с действующим законодательством, - заявил заместитель министра торговли Китая Ли Чэнган после встреч.

Мы можем позволить ей умереть, или, я не знаю, это зависит от обстоятельств. Зависит от Китая. Это не имеет большого значения. Я бы хотел сделать это для детей. Им это нравится - сказал Трамп в понедельник во время общения с журналистами.

Дополнение

В прошлом году бывший президент Джо Байден подписал законопроект, который принял Конгресс. Он по сути поставил материнской компании TikTok, ByteDance, базирующейся в Китае, ультиматум: либо отказаться от TikTok, либо столкнуться с запретом в США.

Верховный суд поддержал закон единогласным решением 9 против 0. Но Трамп в одностороннем порядке издал ряд распоряжений, откладывающих его выполнение. Последний вышел в июне, когда он перенес срок выполнения до этой среды.

Президент обязал Министерство юстиции не принимать мер против Apple или Google за то, что они позволяют TikTok оставаться на своих платформах, несмотря на действие закона. Сам закон об обязательной продаже активов TikTok приняли еще в 2024 году после длительных дискуссий об угрозах нацбезопасности. Основные опасения касались того, что китайская компания ByteDance может передавать данные американских пользователей правительству Китая или влиять на алгоритм рекомендаций, формируя информационное пространство в США.

Эта дискуссия началась еще во время первого президентского срока Дональда Трампа. В 2020 году он подписал указ о запрете TikTok в США, мотивируя это рисками для безопасности и конфиденциальности. Впрочем, документ заблокировал суд. Четыре года спустя Трамп кардинально изменил риторику - он начал поддерживать TikTok, считая, что именно популярность приложения среди молодых избирателей помогла ему на последних выборах.

Напомним

