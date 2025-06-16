Ядерний арсенал Китаю поповнився на 100 боєголовок - SIPRI

Китай збільшив свій ядерний арсенал на 100 боєголовок за останній рік, а загальна кількість ядерної зброї у світі продовжує зростати. Про це повідомляє УНН з посиланням на щорічний звіт Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

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Стурбованість щодо збільшення ядерних арсеналів висловив директор SIPRI Ден Сміт.

Ми спостерігаємо тривожну тенденцію до збільшення ядерних арсеналів, особливо серед держав, які не входять до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - заявив він.

За даними звіту, Китай наразі має приблизно 500 ядерних боєголовок, що на 100 одиниць більше, ніж у 2024 році.

Китай не єдина країна, яка нарощує ядерний потенціал. росія та США також модернізують свої арсенали, що створює реальну загрозу нової гонки озброєнь - йдеться у звіті.

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Згідно з дослідженням, загальна кількість ядерної зброї у світі зросла з 12 тис 512 до 12 тис 815 одиниць за рік. При цьому 90% цієї зброї належать росії та США.

Ці тенденції особливо небезпечні на тлі погіршення міжнародної безпеки та ерозії системи контролю над озброєннями - зазначила старший науковий співробітник SIPRI Вілфред Ван.

Довідка

SIPRI – міжнародний інститут, що спеціалізується на дослідженні проблем миру та конфліктів. Щорічний звіт інституту вважається одним з найавторитетніших джерел інформації про ядерні арсенали.

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