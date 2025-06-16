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Ядерний арсенал Китаю поповнився на 100 боєголовок - SIPRI

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Китай збільшив свій ядерний арсенал до 500 боєголовок за останній рік. Загальна кількість ядерної зброї у світі продовжує зростати, особливо серед країн поза договором про нерозповсюдження.

Ядерний арсенал Китаю поповнився на 100 боєголовок - SIPRI

Китай збільшив свій ядерний арсенал на 100 боєголовок за останній рік, а загальна кількість ядерної зброї у світі продовжує зростати. Про це повідомляє УНН з посиланням на щорічний звіт Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Деталі

Стурбованість щодо збільшення ядерних арсеналів висловив директор SIPRI Ден Сміт.

Ми спостерігаємо тривожну тенденцію до збільшення ядерних арсеналів, особливо серед держав, які не входять до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

- заявив він.

За даними звіту, Китай наразі має приблизно 500 ядерних боєголовок, що на 100 одиниць більше, ніж у 2024 році.

Китай не єдина країна, яка нарощує ядерний потенціал. росія та США також модернізують свої арсенали, що створює реальну загрозу нової гонки озброєнь

- йдеться у звіті.

Україна стала світовим лідером з імпорту зброї: що показав новий звіт SIPRI10.03.25, 08:59 • 50042 перегляди

Додатково

Згідно з дослідженням, загальна кількість ядерної зброї у світі зросла з 12 тис 512 до 12 тис 815 одиниць за рік. При цьому 90% цієї зброї належать росії та США.

Ці тенденції особливо небезпечні на тлі погіршення міжнародної безпеки та ерозії системи контролю над озброєннями

- зазначила старший науковий співробітник SIPRI Вілфред Ван.

Довідка

SIPRI – міжнародний інститут, що спеціалізується на дослідженні проблем миру та конфліктів. Щорічний звіт інституту вважається одним з найавторитетніших джерел інформації про ядерні арсенали.

Світові військові витрати досягли рекорду з часів холодної війни, в України зросли на 2,9% - SIPRI28.04.25, 08:36 • 3409 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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