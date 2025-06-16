Ядерный арсенал Китая пополнился на 100 боеголовок - SIPRI

Китай увеличил свой ядерный арсенал на 100 боеголовок за последний год, а общее количество ядерного оружия в мире продолжает расти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежегодный отчет Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Обеспокоенность по поводу увеличения ядерных арсеналов выразил директор SIPRI Ден Смит.

Мы наблюдаем тревожную тенденцию к увеличению ядерных арсеналов, особенно среди государств, не входящих в Договор о нераспространении ядерного оружия

По данным отчета, Китай сейчас имеет примерно 500 ядерных боеголовок, что на 100 единиц больше, чем в 2024 году.

Китай не единственная страна, которая наращивает ядерный потенциал. россия и США также модернизируют свои арсеналы, что создает реальную угрозу новой гонки вооружений