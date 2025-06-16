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Ядерный арсенал Китая пополнился на 100 боеголовок - SIPRI

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Китай увеличил свой ядерный арсенал до 500 боеголовок за последний год. Общее количество ядерного оружия в мире продолжает расти, особенно среди стран вне договора о нераспространении.

Ядерный арсенал Китая пополнился на 100 боеголовок - SIPRI

Китай увеличил свой ядерный арсенал на 100 боеголовок за последний год, а общее количество ядерного оружия в мире продолжает расти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежегодный отчет Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Детали

Обеспокоенность по поводу увеличения ядерных арсеналов выразил директор SIPRI Ден Смит.

Мы наблюдаем тревожную тенденцию к увеличению ядерных арсеналов, особенно среди государств, не входящих в Договор о нераспространении ядерного оружия

- заявил он.

По данным отчета, Китай сейчас имеет примерно 500 ядерных боеголовок, что на 100 единиц больше, чем в 2024 году.

Китай не единственная страна, которая наращивает ядерный потенциал. россия и США также модернизируют свои арсеналы, что создает реальную угрозу новой гонки вооружений

- говорится в отчете.

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Дополнительно

Согласно исследованию, общее количество ядерного оружия в мире выросло с 12 тыс 512 до 12 тыс 815 единиц за год. При этом 90% этого оружия принадлежат россии и США.

Эти тенденции особенно опасны на фоне ухудшения международной безопасности и эрозии системы контроля над вооружениями

- отметила старший научный сотрудник SIPRI Вилфред Ван.

Справка

SIPRI – международный институт, специализирующийся на исследовании проблем мира и конфликтов. Ежегодный отчет института считается одним из самых авторитетных источников информации о ядерных арсеналах.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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