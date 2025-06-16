Ядерный арсенал Китая пополнился на 100 боеголовок - SIPRI
Киев • УНН
Китай увеличил свой ядерный арсенал до 500 боеголовок за последний год. Общее количество ядерного оружия в мире продолжает расти, особенно среди стран вне договора о нераспространении.
Китай увеличил свой ядерный арсенал на 100 боеголовок за последний год, а общее количество ядерного оружия в мире продолжает расти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежегодный отчет Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Детали
Обеспокоенность по поводу увеличения ядерных арсеналов выразил директор SIPRI Ден Смит.
Мы наблюдаем тревожную тенденцию к увеличению ядерных арсеналов, особенно среди государств, не входящих в Договор о нераспространении ядерного оружия
По данным отчета, Китай сейчас имеет примерно 500 ядерных боеголовок, что на 100 единиц больше, чем в 2024 году.
Китай не единственная страна, которая наращивает ядерный потенциал. россия и США также модернизируют свои арсеналы, что создает реальную угрозу новой гонки вооружений
Украина стала мировым лидером по импорту оружия: что показал новый отчет SIPRI10.03.25, 08:59 • 50042 просмотра
Дополнительно
Согласно исследованию, общее количество ядерного оружия в мире выросло с 12 тыс 512 до 12 тыс 815 единиц за год. При этом 90% этого оружия принадлежат россии и США.
Эти тенденции особенно опасны на фоне ухудшения международной безопасности и эрозии системы контроля над вооружениями
Справка
SIPRI – международный институт, специализирующийся на исследовании проблем мира и конфликтов. Ежегодный отчет института считается одним из самых авторитетных источников информации о ядерных арсеналах.
Мировые военные расходы достигли рекорда со времен холодной войны, у Украины выросли на 2,9% - SIPRI28.04.25, 08:36 • 3409 просмотров