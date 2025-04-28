Мировые военные расходы достигли рекорда со времен холодной войны, у Украины выросли на 2,9% - SIPRI

Беспрецедентный рост мировых военных расходов зафиксирован в 2024 году на фоне роста расходов в Европе, общие военные расходы Украины выросли на 2,9% и достигли 64,7 миллиарда долларов, сообщает в новом отчете Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) 28 апреля, пишет УНН.

Мировые военные расходы достигли 2718 млрд долларов в 2024 году, увеличившись на 9,4% в реальном выражении с 2023 года и став самым резким годовым ростом по крайней мере с момента окончания холодной войны - говорится в сообщении.

Военные расходы, как указано, увеличились во всех регионах мира, особенно быстро росли в Европе и на Ближнем Востоке. Пять крупнейших военных тратителей - США, Китай, россия, Германия и Индия - составили 60% от общемирового объема, а совокупные расходы составили 1635 млрд долларов, согласно новым данным SIPRI.

Глобальные военные расходы показывают самый резкий рост с момента окончания холодной войны

Глобальные военные расходы выросли до 2718 миллиардов долларов в 2024 году, 10-й год подряд роста. 15 крупнейших тратящих стран мира в 2024 году все увеличили свои военные расходы. Глобальное военное бремя - доля мирового валового внутреннего продукта (ВВП), выделяемая на военные расходы - увеличилась до 2,5 процентов в 2024 году.

"Более 100 стран мира увеличили свои военные расходы в 2024 году. Поскольку правительства все больше отдают приоритет военной безопасности, часто за счет других статей бюджета, экономические и социальные компромиссы могут иметь значительные последствия для обществ в течение многих лет", - сказал Сяо Лян, научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Европейский рост расходов приводит к общемировому росту

Военные расходы в Европе (включая россию) выросли на 17 процентов до 693 миллиардов долларов и стали основным фактором глобального роста в 2024 году.

Поскольку война в Украине длилась третий год, военные расходы продолжали расти по всему континенту, в результате чего европейские военные расходы превысили уровень, зафиксированный в конце холодной войны. Все европейские страны увеличили свои военные расходы в 2024 году, за исключением Мальты - говорится в сообщении.

Военные расходы россии, как указано, достигли оценочных 149 миллиардов долларов в 2024 году, что на 38 процентов больше, чем в 2023 году, и вдвое больше, чем в 2015 году. Это составило 7,1 процента ВВП россии и 19 процентов всех государственных расходов россии.

Общие военные расходы Украины выросли на 2,9 процента и достигли 64,7 миллиарда долларов, что эквивалентно 43 процентам расходов россии. Украина в 2024 году имела самую большую военную нагрузку среди всех стран, составляющую 34 процента ВВП - сообщили в SIPRI.

"россия снова значительно увеличила свои военные расходы, увеличив разрыв в расходах с Украиной, - сказал Диего Лопес да Силва, старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI. - В настоящее время Украина направляет все свои налоговые поступления на свои военные нужды. В таком ограниченном фискальном пространстве Украине будет сложно продолжать увеличивать свои военные расходы".

Несколько стран Центральной и Западной Европы столкнулись с беспрецедентным ростом своих военных расходов в 2024 году, на фоне того, как они реализовали новые обязательства по расходам и масштабные планы закупок. Военные расходы Германии увеличились на 28 процентов и достигли 88,5 миллиардов долларов, что сделало ее крупнейшим тратителем в Центральной и Западной Европе и четвертым по величине в мире. Военные расходы Польши выросли на 31 процент до 38,0 миллиардов долларов в 2024 году, что составляет 4,2 процента ВВП Польши.

"Впервые после воссоединения Германия стала крупнейшим военным тратителем в Западной Европе, что стало возможным благодаря специальному оборонному фонду в размере 100 миллиардов евро, объявленному в 2022 году, - сказал Лоренцо Скараццато, научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI. - Последние политические меры, принятые в Германии и многих других европейских странах, свидетельствуют о том, что Европа вступила в период высоких и растущих военных расходов, которые, вероятно, продолжатся в обозримом будущем".

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