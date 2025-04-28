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Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля
27 квітня, 19:17 • 7676 перегляди

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

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Світові військові витрати досягли рекорду з часів холодної війни, в України зросли на 2,9% - SIPRI

Київ • УНН

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У 2024 році глобальні військові витрати зросли до $2,7 трлн, що є найрізкішим зростанням з часів холодної війни. Витрати України склали $64,7 млрд, що еквівалентно 43% від витрат Росії.

Світові військові витрати досягли рекорду з часів холодної війни, в України зросли на 2,9% - SIPRI

Безпрецедентне зростання світових військових витрат зафіксовано у 2024 році на тлі зростання витрат у Європі, загальні військові витрати України зросли на 2,9% і досягли 64,7 мільярда доларів, повідомляє у новому звіті Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) 28 квітня, пише УНН.

Світові військові витрати досягли 2718 млрд доларів у 2024 році, збільшившись на 9,4% у реальному вираженні з 2023 року і ставши найрізкішим річним зростанням щонайменше з моменту закінчення холодної війни

- ідеться у повідомленні.

Військові витрати, як зазначено, збільшилися у всіх регіонах світу, особливо швидко зростали в Європі та на Близькому Сході. П'ять найбільших військових витратників - США, Китай, росія, Німеччина та Індія - становили 60% від загальносвітового обсягу, а сукупні витрати сягнули 1635 млрд доларів, згідно з новими даними SIPRI.

Глобальні військові витрати показують найрізкіше зростання з моменту закінчення холодної війни

Глобальні військові витрати зросли до 2718 мільярдів доларів у 2024 році, 10-й рік поспіль зростання. 15 найбільших країн світу, що витрачають кошти, у 2024 році всі збільшили свої військові витрати. Глобальний військовий тягар - частка світового валового внутрішнього продукту (ВВП), що виділяється на військові витрати - збільшилася до 2,5 відсотка у 2024 році.

"Понад 100 країн світу збільшили свої військові витрати у 2024 році. Оскільки уряди все більше віддають пріоритет військовій безпеці, часто за рахунок інших статей бюджету, економічні та соціальні компроміси можуть мати значні наслідки для суспільств протягом багатьох років", - сказав Сяо Лян, науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

Європейське зростання витрат призводить до загальносвітового зростання

Військові витрати в Європі (включаючи росію) зросли на 17 відсотків до 693 мільярдів доларів і стали основним фактором глобального зростання у 2024 році.

На тлі того, як війна в Україні тривала третій рік, військові витрати продовжували зростати по всьому континенту, у результаті чого європейські військові витрати перевищили рівень, зафіксований наприкінці холодної війни. Усі європейські країни збільшили свої військові витрати у 2024 році, за винятком Мальти

- ідеться у повідомленні.

Військові витрати росії, як зазначено, досягли оціночних 149 мільярдів доларів у 2024 році, що на 38 відсотків більше, ніж у 2023 році, і вдвічі більше, ніж у 2015 році. Це становило 7,1 відсотка ВВП росії та 19 відсотків усіх державних витрат росії.

Загальні військові витрати України зросли на 2,9 відсотка і досягли 64,7 мільярда доларів, що еквівалентно 43 відсоткам витрат росії. Україна у 2024 році мала найбільше військове навантаження серед усіх країн, що становить 34 відсотки ВВП

- повідомили в SIPRI.

"росія знову значно збільшила свої військові витрати, збільшивши розрив у витратах з Україною, - сказав Дієго Лопес да Сілва, старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI. - Наразі Україна направляє всі свої податкові надходження на свої військові потреби. У такому обмеженому фіскальному просторі Україні буде складно продовжувати збільшувати свої військові витрати".

Декілька країн Центральної та Західної Європи зіткнулися з безпрецедентним зростанням своїх військових витрат у 2024 році, на тлі того, як вони реалізували нові зобов'язання щодо витрат і масштабні плани закупівель. Військові витрати Німеччини збільшилися на 28 відсотків і досягли 88,5 мільярдів доларів, що зробило її найбільшим витратником у Центральній та Західній Європі та четвертим за величиною у світі. Військові витрати Польщі зросли на 31 відсоток до 38,0 мільярдів доларів у 2024 році, що становить 4,2 відсотка ВВП Польщі.

"Уперше після возз'єднання Німеччина стала найбільшим військовим витратником у Західній Європі, що стало можливим завдяки спеціальному оборонному фонду обсягом 100 мільярдів євро, оголошеному в 2022 році, - сказав Лоренцо Скараццато, науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI. - Останні політичні заходи, вжиті в Німеччині та багатьох інших європейських країнах, свідчать про те, що Європа вступила в період високих і зростаючих військових витрат, які, імовірно, триватимуть в осяжному майбутньому".

Україна стала світовим лідером з імпорту зброї: що показав новий звіт SIPRI10.03.2025, 08:59 • 50006 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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