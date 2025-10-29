Китай предлагает ядерным державам договор о "неприменении оружия первыми"
Китай, обладающий ядерным оружием, предложил США, России, Франции и Великобритании начать переговоры по договору о взаимном неприменении ядерного оружия первыми. При этом Пекин сохраняет мораторий на ядерные испытания и поддерживает политику самообороны.
В Министерстве иностранных дел КНР отметили, что Китай является ответственным государством, которое "обладает ядерным оружием" и сохраняет мораторий на ядерные испытания. Также в дипломатическом ведомстве восточноазиатской страны предложили США, России, Франции и Великобритании начать новые переговоры по поводу актуального ядерного договора.
Детали
Министерство иностранных дел Китая в новом заявлении во время брифинга для прессы отметило, что страна обладает ядерным оружием и остается приверженной ядерной политике, ориентированной исключительно на самооборону.
В то же время Китай сохраняет свой давний мораторий на ядерные испытания и поддерживает политику неиспользования ядерного оружия первыми.
За последние годы Китай и [Временный технический секретариат ОДВЗЯИ] достигли значительных результатов в сотрудничестве в таких сферах, как содействие сертификации и принятию станций мониторинга и усиление наращивания потенциала для развивающихся стран
В Пекине предложили пяти признанным государствам, обладающим ядерным оружием – Китаю, Соединенным Штатам, России, Франции и Великобритании – начать переговоры по договору о "взаимном неприменении первыми".
Справка
Ядерный арсенал Китая остается намного меньше, чем у России и США, но он быстро расширился в последние годы. Страна модернизирует ракетные войска и системы доставки, чтобы создать "ядерную триаду" – возможности стратегического сдерживания на суше, море и в воздухе.
Согласно оценкам Министерства обороны США, арсенал Китая достиг примерно 600 боеголовок в 2024 году, что примерно на 20% больше, чем в 2024 году.
В июльском отчете вашингтонского Института Гудзона утверждалось, что наращивание ядерного оружия Пекином связано не столько с подготовкой к обмену ядерными ударами, сколько со сдерживанием США и их союзников от угрозы стратегическим целям Китая в его регионе.
Напомним
Китай увеличил свой ядерный арсенал до 500 боеголовок за последний год. Общее количество ядерного оружия в мире продолжает расти, особенно среди стран вне договора о нераспространении.
