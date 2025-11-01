$42.080.01
Трамп не виключає підземних випробувань ядерної зброї США

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Президент США Дональд Трамп натякнув на можливість підземних випробувань ядерної зброї, заявивши, що "інші країни роблять це". Він не уточнив, чи будуть включені в програму підземні випробування, які активно проводилися за часів Холодної війни.

Трамп не виключає підземних випробувань ядерної зброї США

Президнт США Дональд Трамп не виключає можливості підземних випробувань американської ядерної зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Водночас під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One глава Білого дому не став уточнювати, чи будуть включені в програму підземні випробування, які активно проводилися за часів Холодної війни.

"Ви дуже скоро дізнаєтеся, але ми проведемо деякі випробування", - заявив Трамп журналістам на борту літака Air Force One дорогою до Флориди, відповідаючи на запитання про можливі підземні вибухи.

Ви дуже скоро дізнаєтеся, але ми проведемо деякі випробування. Інші країни роблять це. Якщо вони збираються це робити, то й ми це робитимемо, гаразд?

- сказав Трамп.

Видання вказує, що президент США зробив цю несподівану заяву в соціальних мережах, перебуваючи на борту свого гелікоптера Marine One, коли летів на зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном для проведення торговельних переговорів у Пусані, Південна Корея.

"Не було одразу зрозуміло, чи мав Трамп на увазі підземні ядерні випробування, які проводитиме Національне управління ядерної безпеки, чи льотні випробування ракет, здатних нести ядерну зброю", - йдеться у статті

Контекст

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу необхідні для перевірки "справності функціоналу".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував заяву президента США про можливе відновлення випробувань ядерної зброї, наголосивши на надзвичайно високих ядерних ризиках.

Вадим Хлюдзинський

