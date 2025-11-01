Глава Пентагону: відновлення ядерних випробувань США знижує ризик ядерного конфлікту
Київ • УНН
Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що рішення США відновити ядерні випробування робить ядерний конфлікт менш імовірним. Президент Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї для надійного ядерного стримування.
Рішення США відновити ядерні випробування зроблять ядерний конфлікт менш імовірним. Про це під час прес-конференції з генеральним секретарем Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) Као Кім Хоурном заявив глава Пентагону Піт Гегсет, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, президент США Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що Вашингтону необхідно мати надійне ядерне стримування.
"Тому розуміння цього і відновлення випробувань - досить відповідальний, дуже відповідальний захід для досягнення цієї мети. Я думаю, що це робить ядерний конфлікт менш імовірним", - пояснив Гегсет.
Контекст
Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США.
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу необхідні для перевірки "справності функціоналу".
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував заяву президента США про можливе відновлення випробувань ядерної зброї, наголосивши на надзвичайно високих ядерних ризиках.
