Глава Пентагона: возобновление ядерных испытаний США снижает риск ядерного конфликта
Киев • УНН
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение США возобновить ядерные испытания делает ядерный конфликт менее вероятным. Президент Трамп поручил начать испытания ядерного оружия для надежного ядерного сдерживания.
Детали
По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Вашингтону необходимо иметь надежное ядерное сдерживание.
"Поэтому понимание этого и возобновление испытаний - достаточно ответственная, очень ответственная мера для достижения этой цели. Я думаю, что это делает ядерный конфликт менее вероятным", - пояснил Хегсет.
Контекст
Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил начать испытания ядерного оружия США.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала необходимы для проверки "исправности функционала".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал заявление президента США о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия, отметив чрезвычайно высокие ядерные риски.
