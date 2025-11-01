Глава Пентагона: возобновление ядерных испытаний США снижает риск ядерного конфликта

$42.080.01
20:50 • 5742 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
18:17 • 14818 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 21053 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 21692 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 26346 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 27982 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 43791 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 20500 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 39175 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17362 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 33864 просмотра
ВМС Украины поразили орловскую ТЭЦ и подстанцию ракетами "Нептун"31 октября, 15:23 • 6628 просмотра
В Житомирской области два автомобиля подорвались на взрывных устройствах, есть погибшие и раненыеPhoto31 октября, 15:37 • 7866 просмотра
Еще одно водохранилище возле оккупированного Мариуполя стремительно мелеетPhoto31 октября, 16:02 • 4770 просмотра
Венесуэла запросила у россии, Китая и Ирана срочную военную поддержку на фоне возможного конфликта с США31 октября, 17:42 • 13907 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 33915 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 43798 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 39179 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 41634 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 48125 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Геннадий Труханов
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Одесса
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 33915 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 25994 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 34965 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 67277 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 71095 просмотра
Отопление
Техника
Вашингтон Пост
Микоян МиГ-29
Ил-18

Глава Пентагона: возобновление ядерных испытаний США снижает риск ядерного конфликта

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение США возобновить ядерные испытания делает ядерный конфликт менее вероятным. Президент Трамп поручил начать испытания ядерного оружия для надежного ядерного сдерживания.

Глава Пентагона: возобновление ядерных испытаний США снижает риск ядерного конфликта

Решение США возобновить ядерные испытания сделают ядерный конфликт менее вероятным. Об этом во время пресс-конференции с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хоурном заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает УНН.

Детали

По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Вашингтону необходимо иметь надежное ядерное сдерживание.

"Поэтому понимание этого и возобновление испытаний - достаточно ответственная, очень ответственная мера для достижения этой цели. Я думаю, что это делает ядерный конфликт менее вероятным", - пояснил Хегсет.

Контекст

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил начать испытания ядерного оружия США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала необходимы для проверки "исправности функционала".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал заявление президента США о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия, отметив чрезвычайно высокие ядерные риски.

Конгресс США разделился из-за инициативы Трампа возобновить ядерные испытания – The Hill31.10.25, 07:42 • 3304 просмотра

