Конгресс США разделился из-за инициативы Трампа возобновить ядерные испытания – The Hill

30 октября, 22:19 • 12189 просмотра
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВАPhoto
30 октября, 16:50 • 29715 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 35466 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 28518 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 31208 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 58125 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 11870 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27543 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 25935 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28372 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Сводка Генштаба: самые тяжелые бои на Покровском направлении, всего за сутки 114 боестолкновений30 октября, 21:10
Уже пять ударов: враг атакует Сумы ударными беспилотниками, есть пострадавшие30 октября, 21:17
Пятерым мужчинам предъявлены обвинения в смерти внука Роберта Де Ниро30 октября, 22:32
В Южной Испании зафиксировали редкую иберийскую рысь с белой шерстью30 октября, 23:29
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"02:35
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком 30 октября, 11:00
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 58125 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПК 29 октября, 12:54
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 114854 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут29 октября, 11:54
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе29 октября, 08:05
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд29 октября, 06:46
Конгресс США разделился из-за инициативы Трампа возобновить ядерные испытания – The Hill

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Инициатива Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия как сигнал Москве и Китаю вызвала раскол в Конгрессе США. Республиканцы поддерживают этот шаг, тогда как демократы считают его опасной провокацией.

Конгресс США разделился из-за инициативы Трампа возобновить ядерные испытания – The Hill

Решение президента США Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия в качестве сигнала Москве и Китаю разделило Конгресс. Республиканцы поддерживают этот шаг, называя его важным сдерживающим фактором, тогда как демократы видят в нем опасную провокацию и сомневаются в его эффективности. Об этом говорится в материале издания The Hill, пишет УНН.

Подробности

Было бы ошибкой с нашей стороны это делать, потому что у нас ничего нет, у нас очень мало что можно получить. Если мы проведем испытания, а потом Китай решит: хорошо, я начну испытания. Они начнут испытывать свое ядерное оружие, тогда их стратегические силы значительно улучшатся. Мы ничего не получим. Это будет подарком для Китая 

– заявил сенатор Марк Келли (демократ от Аризоны).

Вэнс о ядерных испытаниях США: это необходимо, чтобы убедиться в исправности30.10.25, 21:59 • 2090 просмотров

Сенатор Элизабет Уоррен (демократка от Массачусетса) добавила: "Министерство обороны имеет долгую историю занижения расходов и заявлений о более коротких сроках реализации этих гигантских ядерных программ… Республиканцы должны быть так же возмущены, как и демократы, отсутствием честности Министерства обороны относительно того, как работает эта программа".

В то же время республиканцы выступают в поддержку Трампа. Сенатор Джеймс Риш (республиканец от Айдахо) заявил: "Это не эскалация. Путин безумен и пытается расширить границы Трампа, но российский президент не будет отвечать".

В рф испытали крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой: говорят, преодолела около 14 тыс. км26.10.25, 11:44 • 4820 просмотров

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон добавил, что директива Трампа посылает "четкий сигнал" противникам США, а сенатор Линдси Грэм назвал ее "ответом" Путину с целью подтолкнуть его к переговорам о прекращении войны в Украине.

Трамп подчеркнул, что США начнут испытания "из-за программ испытаний других стран" и сделают это "на равных условиях". Однако для оппонентов и экспертов по контролю над вооружениями остается непонятным, возобновит ли он ядерные взрывы, и какие последствия это будет иметь для глобальной безопасности.

Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США30.10.25, 03:44 • 28928 просмотров

Степан Гафтко

