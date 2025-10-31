Конгресс США разделился из-за инициативы Трампа возобновить ядерные испытания – The Hill

Решение президента США Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия в качестве сигнала Москве и Китаю разделило Конгресс. Республиканцы поддерживают этот шаг, называя его важным сдерживающим фактором, тогда как демократы видят в нем опасную провокацию и сомневаются в его эффективности. Об этом говорится в материале издания The Hill, пишет УНН.

Подробности

Было бы ошибкой с нашей стороны это делать, потому что у нас ничего нет, у нас очень мало что можно получить. Если мы проведем испытания, а потом Китай решит: хорошо, я начну испытания. Они начнут испытывать свое ядерное оружие, тогда их стратегические силы значительно улучшатся. Мы ничего не получим. Это будет подарком для Китая – заявил сенатор Марк Келли (демократ от Аризоны).

Вэнс о ядерных испытаниях США: это необходимо, чтобы убедиться в исправности

Сенатор Элизабет Уоррен (демократка от Массачусетса) добавила: "Министерство обороны имеет долгую историю занижения расходов и заявлений о более коротких сроках реализации этих гигантских ядерных программ… Республиканцы должны быть так же возмущены, как и демократы, отсутствием честности Министерства обороны относительно того, как работает эта программа".

В то же время республиканцы выступают в поддержку Трампа. Сенатор Джеймс Риш (республиканец от Айдахо) заявил: "Это не эскалация. Путин безумен и пытается расширить границы Трампа, но российский президент не будет отвечать".

В рф испытали крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой: говорят, преодолела около 14 тыс. км

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон добавил, что директива Трампа посылает "четкий сигнал" противникам США, а сенатор Линдси Грэм назвал ее "ответом" Путину с целью подтолкнуть его к переговорам о прекращении войны в Украине.

Трамп подчеркнул, что США начнут испытания "из-за программ испытаний других стран" и сделают это "на равных условиях". Однако для оппонентов и экспертов по контролю над вооружениями остается непонятным, возобновит ли он ядерные взрывы, и какие последствия это будет иметь для глобальной безопасности.

