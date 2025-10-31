Конгрес США розділився через ініціативу Трампа відновити ядерні випробування – The Hill

Рішення президента США Дональда Трампа відновити випробування ядерної зброї як сигнал москві та Китаю розділило Конгрес. Республіканці підтримують крок, називаючи його важливим стримуючим фактором, тоді як демократи вбачають у ньому небезпечну провокацію та сумніваються у його ефективності. Про це йдеться у матеріалі видання The Hill, пише УНН.

Було б помилкою з нашого боку це робити, бо в нас нічого немає, у нас дуже мало що можна отримати. Якщо ми проведемо випробування, а потім Китай вирішить: добре, я почну випробування. Вони почнуть випробовувати свою ядерну зброю, тоді їхні стратегічні сили значно покращаться. Ми нічого не отримаємо. Це буде подарунком для Китаю