Конгрес США розділився через ініціативу Трампа відновити ядерні випробування – The Hill
Київ • УНН
Рішення президента США Дональда Трампа відновити випробування ядерної зброї як сигнал москві та Китаю розділило Конгрес. Республіканці підтримують крок, називаючи його важливим стримуючим фактором, тоді як демократи вбачають у ньому небезпечну провокацію та сумніваються у його ефективності. Про це йдеться у матеріалі видання The Hill, пише УНН.
Деталі
Було б помилкою з нашого боку це робити, бо в нас нічого немає, у нас дуже мало що можна отримати. Якщо ми проведемо випробування, а потім Китай вирішить: добре, я почну випробування. Вони почнуть випробовувати свою ядерну зброю, тоді їхні стратегічні сили значно покращаться. Ми нічого не отримаємо. Це буде подарунком для Китаю
Сенатор Елізабет Воррен (демократка від Массачусетсу) додала: "Міністерство оборони має довгу історію заниження витрат і заяв про коротші терміни реалізації цих гігантських ядерних програм… Республіканці повинні бути так само обурені, як і демократи, відсутністю чесності Міністерства оборони щодо того, як працює ця програма".
Натомість республіканці виступають на підтримку Трампа. Сенатор Джеймс Ріш (республіканець від Айдахо) заявив: "Це не ескалація. путін божевільний і намагається розширити межі Трампа, але російський президент не буде відповідати".
Спікер Палати представників Майк Джонсон додав, що директива Трампа надсилає "чіткий сигнал" супротивникам США, а сенатор Ліндсі Грем назвав її "відповіддю" путіну з метою підштовхнути його до переговорів про припинення війни в Україні.
Трамп наголосив, що США почнуть випробування "через програми випробувань інших країн" і зроблять це "на рівних умовах". Однак для опонентів і експертів із контролю над озброєнням залишається незрозумілим, чи відновить він ядерні вибухи, та які наслідки це матиме для глобальної безпеки.
