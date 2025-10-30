Венс про ядерні випробування США: це необхідно, щоб переконатися у справності

Випробування ядерного арсеналу, на думку віце-президента США Джей Ді Венса, важливі для того, щоб "переконатися в працездатності". Про це посадовець заявив згодом, після заяви Дональда Трампа про плани відновити випробування ядерної зброї Сполучених Штатів.

Передає УНН із посиланням на AFP та Le Figaro.

Деталі

Віце-президент США Джей Ді Венс у четвер пояснив, чому США хочуть відновити ядерні випробування.

Звичайно, ми маємо значний арсенал. Росіяни мають значний ядерний арсенал. Китайці мають значний ядерний арсенал. Іноді його потрібно перевіряти, щоб переконатися, що він справний і працює належним чином заявив Джей Ді Венс перед журналістами в Білому домі.

Представник Білого дому також додав:

Щоб було зрозуміло, ми знаємо, що він працює належним чином, але потрібно стежити за цим протягом тривалого часу - зазначив Венс

Напередодні Дональд Трамп оголосив про те, що Сполучені Штати відновлять ядерні випробування.

За рівнем ядерного озброєння росія знаходиться на другому місці, а Китай - далеко позаду. Але протягом 5 років вони зрівняються. .. Через випробувальні програми інших країн я дав вказівку Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівноправній основі. Цей процес почнеться негайно - заявив Трамп 29 жовтня.

Нагадаємо

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував заяву президента США про плани відновити випробування ядерної зброї.

