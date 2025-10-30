$42.080.01
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 21349 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
15:59 • 16991 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 21800 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 48822 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 9792 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 26495 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24269 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27911 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 19072 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Венс про ядерні випробування США: це необхідно, щоб переконатися у справності

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу необхідні для перевірки "справності функціоналу". Ця заява прозвучала після того, як Дональд Трамп оголосив про плани відновити ядерні випробування.

Венс про ядерні випробування США: це необхідно, щоб переконатися у справності

Випробування ядерного арсеналу, на думку віце-президента США Джей Ді Венса, важливі для того, щоб "переконатися в працездатності". Про це посадовець заявив згодом, після заяви Дональда Трампа про плани відновити випробування ядерної зброї Сполучених Штатів.

Передає УНН із посиланням на AFP та Le Figaro.

Деталі

Віце-президент США Джей Ді Венс у четвер пояснив, чому США хочуть відновити ядерні випробування.

Звичайно, ми маємо значний арсенал. Росіяни мають значний ядерний арсенал. Китайці мають значний ядерний арсенал. Іноді його потрібно перевіряти, щоб переконатися, що він справний і працює належним чином

заявив Джей Ді Венс перед журналістами в Білому домі.

Представник Білого дому також додав:

Щоб було зрозуміло, ми знаємо, що він працює належним чином, але потрібно стежити за цим протягом тривалого часу

- зазначив Венс

Напередодні Дональд Трамп оголосив про те, що Сполучені Штати відновлять ядерні випробування.

За рівнем ядерного озброєння росія знаходиться на другому місці, а Китай - далеко позаду. Але протягом 5 років вони зрівняються. .. Через випробувальні програми інших країн я дав вказівку Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівноправній основі. Цей процес почнеться негайно

- заявив Трамп 29 жовтня.

Нагадаємо

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував заяву президента США про плани відновити випробування ядерної зброї.

"В жодному разі не є ядерними": пєсков про випробування рф "Буревестника" і "Посейдона"30.10.25, 15:44 • 2400 переглядiв

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Ядерна бомба B61