Вэнс о ядерных испытаниях США: это необходимо, чтобы убедиться в исправности

Испытания ядерного арсенала, по мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, важны для того, чтобы "убедиться в работоспособности". Об этом чиновник заявил позже, после заявления Дональда Трампа о планах возобновить ядерные испытания.

Передает УНН со ссылкой на AFP и Le Figaro.

Детали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг объяснил, почему США хотят возобновить ядерные испытания.

Конечно, у нас есть значительный арсенал. У русских есть значительный ядерный арсенал. У китайцев есть значительный ядерный арсенал. Иногда его нужно проверять, чтобы убедиться, что он исправен и работает должным образом заявил Джей Ди Вэнс перед журналистами в Белом доме.

Представитель Белого дома также добавил:

Чтобы было понятно, мы знаем, что он работает должным образом, но нужно следить за этим в течение длительного времени - отметил Вэнс

Накануне Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты возобновят ядерные испытания.

По уровню ядерного вооружения Россия находится на втором месте, а Китай - "далеко позади, но в течение 5 лет они сравняются. .. Из-за испытательных программ других стран я дал указание Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно - заявил Трамп 29 октября.

Напомним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал заявление президента США о планах возобновить испытания ядерного оружия.

"Ни в коем случае не являются ядерными": песков об испытаниях рф "Буревестника" и "Посейдона"