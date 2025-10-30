$42.080.01
16:50 • 11445 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 19433 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59 • 15925 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 20877 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 47513 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 9308 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 26298 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24157 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27850 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 19017 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Вэнс о ядерных испытаниях США: это необходимо, чтобы убедиться в исправности

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала необходимы для проверки "исправности функционала". Это заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп объявил о планах возобновить ядерные испытания.

Вэнс о ядерных испытаниях США: это необходимо, чтобы убедиться в исправности

Испытания ядерного арсенала, по мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, важны для того, чтобы "убедиться в работоспособности". Об этом чиновник заявил позже, после заявления Дональда Трампа о планах возобновить ядерные испытания.

Передает УНН со ссылкой на AFP и Le Figaro.

Детали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг объяснил, почему США хотят возобновить ядерные испытания.

Конечно, у нас есть значительный арсенал. У русских есть значительный ядерный арсенал. У китайцев есть значительный ядерный арсенал. Иногда его нужно проверять, чтобы убедиться, что он исправен и работает должным образом

заявил Джей Ди Вэнс перед журналистами в Белом доме.

Представитель Белого дома также добавил:

Чтобы было понятно, мы знаем, что он работает должным образом, но нужно следить за этим в течение длительного времени

- отметил Вэнс

Накануне Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты возобновят ядерные испытания.

По уровню ядерного вооружения Россия находится на втором месте, а Китай - "далеко позади, но в течение 5 лет они сравняются. .. Из-за испытательных программ других стран я дал указание Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно

- заявил Трамп 29 октября.

Напомним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал заявление президента США о планах возобновить испытания ядерного оружия.

"Ни в коем случае не являются ядерными": песков об испытаниях рф "Буревестника" и "Посейдона"30.10.25, 15:44 • 2334 просмотра

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Джей Ди Вэнс
Белый дом
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты