Трамп не исключает подземных испытаний ядерного оружия США

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности подземных испытаний американского ядерного оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В то же время, во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One глава Белого дома не стал уточнять, будут ли включены в программу подземные испытания, которые активно проводились во времена Холодной войны.

"Вы очень скоро узнаете, но мы проведем некоторые испытания", - заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One по пути во Флориду, отвечая на вопрос о возможных подземных взрывах.

