Трамп не исключает подземных испытаний ядерного оружия США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность подземных испытаний ядерного оружия, заявив, что «другие страны делают это». Он не уточнил, будут ли включены в программу подземные испытания, которые активно проводились во времена Холодной войны.
Детали
В то же время, во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One глава Белого дома не стал уточнять, будут ли включены в программу подземные испытания, которые активно проводились во времена Холодной войны.
"Вы очень скоро узнаете, но мы проведем некоторые испытания", - заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One по пути во Флориду, отвечая на вопрос о возможных подземных взрывах.
Вы очень скоро узнаете, но мы проведем некоторые испытания. Другие страны делают это. Если они собираются это делать, то и мы это будем делать, хорошо?
Издание указывает, что президент США сделал это неожиданное заявление в социальных сетях, находясь на борту своего вертолета Marine One, когда летел на встречу с председателем Китая Си Цзиньпином для проведения торговых переговоров в Пусане, Южная Корея.
"Не было сразу понятно, имел ли Трамп в виду подземные ядерные испытания, которые будет проводить Национальное управление ядерной безопасности, или летные испытания ракет, способных нести ядерное оружие", - говорится в статье
Контекст
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала необходимы для проверки "исправности функционала".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал заявление президента США о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия, подчеркнув чрезвычайно высокие ядерные риски.
