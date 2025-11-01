$42.080.01
Трамп не исключает подземных испытаний ядерного оружия США

Киев

 946 просмотра

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность подземных испытаний ядерного оружия, заявив, что «другие страны делают это». Он не уточнил, будут ли включены в программу подземные испытания, которые активно проводились во времена Холодной войны.

Трамп не исключает подземных испытаний ядерного оружия США

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности подземных испытаний американского ядерного оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В то же время, во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One глава Белого дома не стал уточнять, будут ли включены в программу подземные испытания, которые активно проводились во времена Холодной войны.

"Вы очень скоро узнаете, но мы проведем некоторые испытания", - заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One по пути во Флориду, отвечая на вопрос о возможных подземных взрывах.

Вы очень скоро узнаете, но мы проведем некоторые испытания. Другие страны делают это. Если они собираются это делать, то и мы это будем делать, хорошо?

- сказал Трамп.

Издание указывает, что президент США сделал это неожиданное заявление в социальных сетях, находясь на борту своего вертолета Marine One, когда летел на встречу с председателем Китая Си Цзиньпином для проведения торговых переговоров в Пусане, Южная Корея.

"Не было сразу понятно, имел ли Трамп в виду подземные ядерные испытания, которые будет проводить Национальное управление ядерной безопасности, или летные испытания ракет, способных нести ядерное оружие", - говорится в статье

Контекст

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала необходимы для проверки "исправности функционала".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал заявление президента США о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия, подчеркнув чрезвычайно высокие ядерные риски.

Вадим Хлюдзинский

