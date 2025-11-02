$42.080.01
Трамп официально заявил, что США не планируют пока ядерных испытаний – только "системные"

Киев • УНН

Президент США Дональд Трамп сказал, что пока Америка не планирует ядерные испытания, о чем он и американские высокопоставленные лица сообщали ранее.

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что Соединенные Штаты пока не планируют проводить ядерные испытания, несмотря на его недавние призывы к "испытаниям на равных условиях" с другими государствами. Министр энергетики США Крис Райт уточнил, что речь идет только о технических проверках без ядерных взрывов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Я думаю, что испытания, о которых мы сейчас говорим, – это системные испытания. Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами 

– пояснил Райт в воскресном эфире Fox News.

По его словам, подобные испытания включают "все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться, что они обеспечивают соответствующую геометрию и подготовку к ядерному взрыву", однако не предусматривают активации ядерного заряда.

ч. Трамп не исключает подземных испытаний ядерного оружия США

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания американского ядерного оружия, ссылаясь на программы России и других стран. Москва, в частности, сообщила об испытаниях подводного беспилотника с ядерным двигателем и крылатой ракеты, способной нести ядерные боезаряды.

Впрочем, Райт успокоил американцев, что никаких взрывов или опасности для населения не предвидится.

На вопрос, стоит ли жителям вблизи ядерного полигона в Неваде ожидать увидеть грибовидное облако в какой-то момент, могу ответить просто: нет, не стоит об этом волноваться

– подчеркнул он.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка планирует проводить ядерные тренировки наравне с другими государствами и сказал, что скоро станет известно о подробностях. 

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала необходимы для проверки "исправности функционала".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал заявление президента США о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия, подчеркнув чрезвычайно высокие ядерные риски.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение США возобновить ядерные испытания делает ядерный конфликт менее вероятным. 

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Фокс Ньюс
Антониу Гутерриш
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты