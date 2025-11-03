$42.080.01
Трамп обсудил сокращение ядерных вооружений с Путиным и Си Цзиньпином

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к сокращению ядерных вооружений, обсуждая этот вопрос с лидерами России и Китая. Он также отметил, что испытания необходимы для проверки работоспособности устройств, обвинив Россию и Китай в проведении таких тестов.

Трамп обсудил сокращение ядерных вооружений с Путиным и Си Цзиньпином

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хотел бы добиться сокращения ядерных вооружений и обсуждал этот вопрос с главой кремля владимиром путиным и Председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью американского лидера телеканалу CBS News.

Подробности

По словам Трампа, Соединенные Штаты Америки имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.

И я думаю, что нам следует что-то сделать с денуклеаризацией. И я действительно обсуждал это как с президентом путиным, так и с президентом Си. У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз

- сказал он.

По словам американского лидера, США - единственная страна, которая не проводит ядерных испытаний.

россия объявила, что они собираются проводить испытания. Северная Корея постоянно проводит испытания. Если вы заметили, другие страны проводят испытания. Мы единственная страна, которая не проводит испытания, и я хочу быть... я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания

- сообщил Трамп в интервью.

При этом президент США не уточнил, имеются ли в виду подрывы боезарядов.

Напомним

Накануне Президент США Дональд Трамп сказал, что пока Америка не планирует ядерные испытания, о чем он и американские высокопоставленные лица сообщали ранее.

Трамп не исключает подземных испытаний ядерного оружия США01.11.25, 07:29 • 8130 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Владимир Путин
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Северная Корея
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты