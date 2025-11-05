кремль чекає від США пояснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування - пєсков

росія чекає на офіційні пояснення від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про ймовірне відновлення ядерних випробувань. Про це повідомив прессекретар кремля дмитро пєсков у коментарі для росЗМІ, передає УНН.

Нам усім ще потрібно отримати якісь роз'яснення від американської сторони, оскільки ні росія, ні Китай не відновили жодних ядерних випробувань - сказав пєсков.

За інформацією росЗМІ, москва, і Пекін наполягають на тому, щоб усі країни дотримувалися своїх зобов’язань за всеосяжною конвенцією про заборону ядерних випробувань.

"Тому, на жаль, ми наразі не можемо сказати, що саме мав на увазі глава американської держави", - додав прессекретар кремля.

Нагадаємо

В інтерв’ю американському телеканалу CBS News президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають достатньо ядерної зброї для численних ударів. Глава Білого дому підтвердив плани відновити ядерні тести та повідомив, що обговорював ядерне роззброєння з володимиром путіним і Сі Цзіньпіном.

