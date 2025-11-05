кремль чекає від США пояснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування - пєсков

ukenru
4 листопада, 18:53 • 13533 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 29254 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 25773 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 25840 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 26213 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 40557 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 37392 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19138 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18312 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15606 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Помер Гопічанд Хіндуджа – найбагатша людина Великої Британії4 листопада, 15:56 • 8350 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 20981 перегляди
Супутникові знімки зафіксували будівництво нового мосту між росією та Північною КореєюPhoto4 листопада, 17:28 • 5950 перегляди
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського4 листопада, 18:09 • 22922 перегляди
Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУPhotoVideo21:29 • 3020 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 40559 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 38927 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 37393 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 57920 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 55433 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Покровськ
Південна Корея
Китай
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 20991 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 35962 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 39344 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 34789 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 38756 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
The New York Times
Північний потік

кремль чекає від США пояснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування - пєсков

Київ • УНН

 • 460 перегляди

росія очікує офіційних пояснень від США після заяв Дональда Трампа про ймовірне відновлення ядерних випробувань. москва та Пекін наполягають на дотриманні всіма країнами зобов'язань за конвенцією про заборону ядерних випробувань.

кремль чекає від США пояснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування - пєсков

росія чекає на офіційні пояснення від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про ймовірне відновлення ядерних випробувань. Про це повідомив прессекретар кремля дмитро пєсков у коментарі для росЗМІ, передає УНН.

Нам усім ще потрібно отримати якісь роз'яснення від американської сторони, оскільки ні росія, ні Китай не відновили жодних ядерних випробувань

- сказав пєсков.

За інформацією росЗМІ, москва, і Пекін наполягають на тому, щоб усі країни дотримувалися своїх зобов’язань за всеосяжною конвенцією про заборону ядерних випробувань.

"Тому, на жаль, ми наразі не можемо сказати, що саме мав на увазі глава американської держави", - додав прессекретар кремля.

Нагадаємо

В інтерв’ю американському телеканалу CBS News президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають достатньо ядерної зброї для численних ударів. Глава Білого дому підтвердив плани відновити ядерні тести та повідомив, що обговорював ядерне роззброєння з володимиром путіним і Сі Цзіньпіном.

"Ми зобов'язані це робити": Трамп назвав причину ядерних випробувань США03.11.25, 07:51 • 9198 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки