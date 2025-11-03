"Ми зобов'язані це робити": Трамп назвав причину ядерних випробувань США
Київ • УНН
Президент США заявив, що Вашингтон оголосив про проведення ядерних випробувань через аналогічні дії росії та Китаю. Він зазначив, що США мають найбільший ядерний арсенал, але Китай швидко наздоганяє.
Президент США Дональд Трамп назвав причину, за якою Вашингтон оголосив про проведення ядерних випробувань. Про це він заявив в інтерв’ю CBS News, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Трамп, росія і Китай проводять аналогічні випробування. Він зазначив, що США мають найбільший арсенал ядерної зброї у світі, на другому місці йде росія.
Також він зазначив, що дуже скоро Китай наздожене США за кількістю ядерних боєголовок. Водночас Трамп вважає, що світу необхідна денуклеаризація.
Я говорю про випробування, тому що росія оголосила, що збирається проводити свої випробування. Якщо ви помітили, Північна Корея постійно проводить випробування. Інші країни теж тестують. Ми - єдина країна, яка не проводить випробувань, а я не хочу, щоб ми були єдиними, хто цього не робить. Ми зобов'язані це робити. До того ж росія нещодавно пригрозила, що збирається проводити "випробування іншого рівня". Але росія випробовує, Китай випробовує - і ми теж будемо випробовувати
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Дональд Трамп назвав очільників росії і Китаю "жорсткими і розумними лідерами", із якими необхідно поводитися максимально серйозно.