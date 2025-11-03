"Ми зобов'язані це робити": Трамп назвав причину ядерних випробувань США

Президент США Дональд Трамп назвав причину, за якою Вашингтон оголосив про проведення ядерних випробувань. Про це він заявив в інтерв’ю CBS News, передає УНН.

Як зазначив Трамп, росія і Китай проводять аналогічні випробування. Він зазначив, що США мають найбільший арсенал ядерної зброї у світі, на другому місці йде росія.

Також він зазначив, що дуже скоро Китай наздожене США за кількістю ядерних боєголовок. Водночас Трамп вважає, що світу необхідна денуклеаризація.

Я говорю про випробування, тому що росія оголосила, що збирається проводити свої випробування. Якщо ви помітили, Північна Корея постійно проводить випробування. Інші країни теж тестують. Ми - єдина країна, яка не проводить випробувань, а я не хочу, щоб ми були єдиними, хто цього не робить. Ми зобов'язані це робити. До того ж росія нещодавно пригрозила, що збирається проводити "випробування іншого рівня". Але росія випробовує, Китай випробовує - і ми теж будемо випробовувати