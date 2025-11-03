Трамп назвав путіна та Сі Цзіньпіна "жорсткими і розумними лідерами", з якими не можна гратися
Київ • УНН
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав очільника кремля володимира путіна та Сі Цзіньпіна "жорсткими і розумними лідерами", із якими необхідно поводитися максимально серйозно. Про це американський лідер сказав в інтерв'ю програмі "60 хвилин" каналу CBS News, передає УНН.
Деталі
Відповідаючи на запитання, з ким складніше домовлятися - з російським чи китайським лідером, Дональд Трамп зазначив, що переговори з обома є "нелегкими", а самих політиків він вважає серйозними супротивниками.
Обидва жорсткі. Обидва розумні. Обидва, обидва дуже сильні лідери. З ними не можна жартувати. До них потрібно ставитися дуже серйозно. Вони не... вони не приходять і не кажуть: "Який прекрасний день! Подивіться, яка краса. Сонце світить, так здорово". Це серйозні люди. Це жорсткі й розумні лідери
Також американський лідер прокоментував червону доріжку, яку організував путіну 15 серпня, коли зустрічав його для проведення саміту в штаті Аляска.
"Що ж, я розстеляю червону доріжку для всіх", - коротко відповів Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп повідомив, що обговорював питання ядерного роззброєння з володимиром путіним і Сі Цзіньпіном, а також пояснив причини відновлення Сполученими Штатами ядерних випробувань.
