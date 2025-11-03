Трамп назвав путіна та Сі Цзіньпіна "жорсткими і розумними лідерами", з якими не можна гратися

$42.080.01
48.980.00
ukenru
3 листопада, 00:16 • 13019 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 24799 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 29784 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 33490 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 50178 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 51655 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 54524 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76966 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 86946 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 114366 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 168 зіткнень: ворог тисне на Покровському та Олександрівському напрямках2 листопада, 20:48 • 3468 перегляди
В Україні масштабна тривога: росіяни підняли в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К2 листопада, 21:40 • 13213 перегляди
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у СаратовіPhoto02:23 • 10444 перегляди
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп02:46 • 3954 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп04:21 • 4232 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 50179 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 51657 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 114367 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 104354 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 112461 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 15534 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 36613 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 86946 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 112461 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 61627 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Ланцет (баражуючий боєприпас)
МіГ-31

Трамп назвав путіна та Сі Цзіньпіна "жорсткими і розумними лідерами", з якими не можна гратися

Київ • УНН

 • 1578 перегляди

Президент США Дональд Трамп охарактеризував очільників кремля та Китаю як "жорстких і розумних лідерів", з якими необхідно поводитися максимально серйозно. Він зазначив, що переговори з ними є "нелегкими", вважаючи їх серйозними супротивниками.

Трамп назвав путіна та Сі Цзіньпіна "жорсткими і розумними лідерами", з якими не можна гратися

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав очільника кремля володимира путіна та Сі Цзіньпіна "жорсткими і розумними лідерами", із якими необхідно поводитися максимально серйозно. Про це американський лідер сказав в інтерв'ю програмі "60 хвилин" каналу CBS News, передає УНН.   

Деталі

Відповідаючи на запитання, з ким складніше домовлятися - з російським чи китайським лідером, Дональд Трамп зазначив, що переговори з обома є "нелегкими", а самих політиків він вважає серйозними супротивниками.  

Обидва жорсткі. Обидва розумні. Обидва, обидва дуже сильні лідери. З ними не можна жартувати. До них потрібно ставитися дуже серйозно. Вони не... вони не приходять і не кажуть: "Який прекрасний день! Подивіться, яка краса. Сонце світить, так здорово". Це серйозні люди. Це жорсткі й розумні лідери

- сказав президент США.

Також американський лідер прокоментував червону доріжку, яку організував путіну 15 серпня, коли зустрічав його для проведення саміту в штаті Аляска.

"Що ж, я розстеляю червону доріжку для всіх", - коротко відповів Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що обговорював питання ядерного роззброєння з володимиром путіним і Сі Цзіньпіном, а також пояснив причини відновлення Сполученими Штатами ядерних випробувань.  

"Я в цих переговорах не беру участі" - Трамп про заморожені активи рф03.11.25, 01:53 • 3024 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Сполучені Штати Америки