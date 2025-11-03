$42.080.01
Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина "жесткими и умными лидерами", с которыми нельзя играть

Киев

 • 556 просмотра

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал глав Кремля и Китая как "жестких и умных лидеров", с которыми необходимо обращаться максимально серьезно. Он отметил, что переговоры с ними "нелегкие", считая их серьезными противниками.

Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина "жесткими и умными лидерами", с которыми нельзя играть

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал главу кремля владимира путина и Си Цзиньпина "жесткими и умными лидерами", с которыми необходимо обращаться максимально серьезно. Об этом американский лидер сказал в интервью программе "60 минут" канала CBS News.   

Детали

Отвечая на вопрос, с кем сложнее договариваться - с российским или китайским лидером, Дональд Трамп отметил, что переговоры с обоими являются "нелегкими", а самих политиков он считает серьезными противниками.

Оба жесткие. Оба умные. Оба, оба очень сильные лидеры. С ними нельзя шутить. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не... они не приходят и не говорят: "Какой прекрасный день! Посмотрите, какая красота. Солнце светит, так здорово". Это серьезные люди. Это жесткие и умные лидеры

- сказал президент США.

Также американский лидер прокомментировал красную дорожку, которую организовал путину 15 августа, когда встречал его для проведения саммита в штате Аляска.

"Что ж, я расстилаю красную дорожку для всех", - коротко ответил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал вопросы ядерного разоружения с владимиром путиным и Си Цзиньпином, а также объяснил причины возобновления Соединенными Штатами ядерных испытаний.  

Вита Зеленецкая

