Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина "жесткими и умными лидерами", с которыми нельзя играть
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал глав Кремля и Китая как "жестких и умных лидеров", с которыми необходимо обращаться максимально серьезно. Он отметил, что переговоры с ними "нелегкие", считая их серьезными противниками.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал главу кремля владимира путина и Си Цзиньпина "жесткими и умными лидерами", с которыми необходимо обращаться максимально серьезно. Об этом американский лидер сказал в интервью программе "60 минут" канала CBS News, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, с кем сложнее договариваться - с российским или китайским лидером, Дональд Трамп отметил, что переговоры с обоими являются "нелегкими", а самих политиков он считает серьезными противниками.
Оба жесткие. Оба умные. Оба, оба очень сильные лидеры. С ними нельзя шутить. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не... они не приходят и не говорят: "Какой прекрасный день! Посмотрите, какая красота. Солнце светит, так здорово". Это серьезные люди. Это жесткие и умные лидеры
Также американский лидер прокомментировал красную дорожку, которую организовал путину 15 августа, когда встречал его для проведения саммита в штате Аляска.
"Что ж, я расстилаю красную дорожку для всех", - коротко ответил Трамп.
Напомним
Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал вопросы ядерного разоружения с владимиром путиным и Си Цзиньпином, а также объяснил причины возобновления Соединенными Штатами ядерных испытаний.
