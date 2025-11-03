Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина "жесткими и умными лидерами", с которыми нельзя играть

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал главу кремля владимира путина и Си Цзиньпина "жесткими и умными лидерами", с которыми необходимо обращаться максимально серьезно. Об этом американский лидер сказал в интервью программе "60 минут" канала CBS News, передает УНН.

Отвечая на вопрос, с кем сложнее договариваться - с российским или китайским лидером, Дональд Трамп отметил, что переговоры с обоими являются "нелегкими", а самих политиков он считает серьезными противниками.

Оба жесткие. Оба умные. Оба, оба очень сильные лидеры. С ними нельзя шутить. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не... они не приходят и не говорят: "Какой прекрасный день! Посмотрите, какая красота. Солнце светит, так здорово". Это серьезные люди. Это жесткие и умные лидеры