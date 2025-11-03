$42.080.01
"Мы обязаны это делать": Трамп назвал причину ядерных испытаний США

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Президент США заявил, что Вашингтон объявил о проведении ядерных испытаний из-за аналогичных действий россии и Китая. Он отметил, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но Китай быстро догоняет.

"Мы обязаны это делать": Трамп назвал причину ядерных испытаний США

Президент США Дональд Трамп назвал причину, по которой Вашингтон объявил о проведении ядерных испытаний. Об этом он заявил в интервью CBS News, передает УНН.

Детали

Как отметил Трамп, россия и Китай проводят аналогичные испытания. Он отметил, что США обладают крупнейшим арсеналом ядерного оружия в мире, на втором месте идет россия.

Также он отметил, что очень скоро Китай догонит США по количеству ядерных боеголовок. В то же время Трамп считает, что миру необходима денуклеаризация.

Я говорю об испытаниях, потому что россия объявила, что собирается проводить свои испытания. Если вы заметили, Северная Корея постоянно проводит испытания. Другие страны тоже тестируют. Мы - единственная страна, которая не проводит испытаний, а я не хочу, чтобы мы были единственными, кто этого не делает. Мы обязаны это делать. К тому же россия недавно пригрозила, что собирается проводить "испытания другого уровня". Но россия испытывает, Китай испытывает - и мы тоже будем испытывать

- заявил Трамп.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Дональд Трамп назвал глав россии и Китая "жесткими и умными лидерами", с которыми необходимо обращаться максимально серьезно.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Дональд Трамп
Северная Корея
Китай
Соединённые Штаты