"Мы обязаны это делать": Трамп назвал причину ядерных испытаний США
Киев • УНН
Президент США заявил, что Вашингтон объявил о проведении ядерных испытаний из-за аналогичных действий россии и Китая. Он отметил, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но Китай быстро догоняет.
Президент США Дональд Трамп назвал причину, по которой Вашингтон объявил о проведении ядерных испытаний. Об этом он заявил в интервью CBS News, передает УНН.
Детали
Как отметил Трамп, россия и Китай проводят аналогичные испытания. Он отметил, что США обладают крупнейшим арсеналом ядерного оружия в мире, на втором месте идет россия.
Также он отметил, что очень скоро Китай догонит США по количеству ядерных боеголовок. В то же время Трамп считает, что миру необходима денуклеаризация.
Я говорю об испытаниях, потому что россия объявила, что собирается проводить свои испытания. Если вы заметили, Северная Корея постоянно проводит испытания. Другие страны тоже тестируют. Мы - единственная страна, которая не проводит испытаний, а я не хочу, чтобы мы были единственными, кто этого не делает. Мы обязаны это делать. К тому же россия недавно пригрозила, что собирается проводить "испытания другого уровня". Но россия испытывает, Китай испытывает - и мы тоже будем испытывать
