4 ноября, 18:53 • 12996 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
4 ноября, 18:07 • 27451 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 24639 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 24763 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 25460 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
4 ноября, 14:17 • 39915 просмотра
4 ноября, 13:39 • 36852 просмотра
4 ноября, 12:32 • 19105 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18285 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15587 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
4 ноября, 14:17 • 39917 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 38447 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 13:39 • 36852 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 07:25 • 57488 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 54998 просмотра
кремль ждет от США объяснений по заявлениям Трампа о ядерных испытаниях - песков

Киев • УНН

 • 184 просмотра

россия ожидает официальных объяснений от США после заявлений Дональда Трампа о вероятном возобновлении ядерных испытаний. москва и Пекин настаивают на соблюдении всеми странами обязательств по конвенции о запрете ядерных испытаний.

кремль ждет от США объяснений по заявлениям Трампа о ядерных испытаниях - песков

россия ждет официальных объяснений от Соединенных Штатов Америки после заявлений президента Дональда Трампа о вероятном возобновлении ядерных испытаний. Об этом сообщил пресс-секретарь кремля дмитрий песков в комментарии для росСМИ, передает УНН.

Нам всем еще нужно получить какие-то разъяснения от американской стороны, поскольку ни россия, ни Китай не возобновили никаких ядерных испытаний

- сказал песков.

По информации росСМИ, москва и Пекин настаивают на том, чтобы все страны соблюдали свои обязательства по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.

"Поэтому, к сожалению, мы пока не можем сказать, что именно имел в виду глава американского государства", - добавил пресс-секретарь кремля.

Напомним

В интервью американскому телеканалу CBS News президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют достаточно ядерного оружия для многочисленных ударов. Глава Белого дома подтвердил планы возобновить ядерные тесты и сообщил, что обсуждал ядерное разоружение с владимиром путиным и Си Цзиньпином.

"Мы обязаны это делать": Трамп назвал причину ядерных испытаний США03.11.25, 07:51 • 9198 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Владимир Путин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты