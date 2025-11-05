кремль ждет от США объяснений по заявлениям Трампа о ядерных испытаниях - песков

россия ждет официальных объяснений от Соединенных Штатов Америки после заявлений президента Дональда Трампа о вероятном возобновлении ядерных испытаний. Об этом сообщил пресс-секретарь кремля дмитрий песков в комментарии для росСМИ, передает УНН.

Нам всем еще нужно получить какие-то разъяснения от американской стороны, поскольку ни россия, ни Китай не возобновили никаких ядерных испытаний - сказал песков.

По информации росСМИ, москва и Пекин настаивают на том, чтобы все страны соблюдали свои обязательства по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.

"Поэтому, к сожалению, мы пока не можем сказать, что именно имел в виду глава американского государства", - добавил пресс-секретарь кремля.

Напомним

В интервью американскому телеканалу CBS News президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют достаточно ядерного оружия для многочисленных ударов. Глава Белого дома подтвердил планы возобновить ядерные тесты и сообщил, что обсуждал ядерное разоружение с владимиром путиным и Си Цзиньпином.

"Мы обязаны это делать": Трамп назвал причину ядерных испытаний США