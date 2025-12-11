Украине трудно справиться с последними мирными инициативами Дональда Трампа, которые, по данным The Economist, следуют знакомой схеме: дружественная к Кремлю речь, попытка смягчения плана со стороны Киева, отклонение компромисса Россией с невозможными условиями и возобновление давления на Украину. Об этом со ссылкой на мировые СМИ пишет УНН.

Детали

8 декабря Президент Владимир Зеленский публично выступил против последнего предложения Трампа, которое требует территориальных уступок России без надежных гарантий безопасности, заявив, что видение мира у двух стран отличается. В ответ Трамп заявил, что Украина проигрывает войну, а ее президент узурпировал власть, избежав выборов. Раздраженный Зеленский в ответ заявил о готовности провести выборы "в течение следующих 60-90 дней", если Запад гарантирует безопасность.

Зеленский назвал условия проведения президентских выборов в Украине

Давление на Киев растет, а требования Трампа один европейский дипломат назвал "классической психопатией Трампа". Также американские чиновники передали европейским коллегам тайные предложения по масштабным деловым сделкам с Россией, которые частично будут финансироваться за счет замороженных российских активов.

Американцы продолжают действовать, игнорируя сигналы Путина о том, что он рассматривает территориальные уступки как средство для политического подчинения Украины, а не достижения мира. Путин публично заявляет о намерении "освободить Донбасс и "Новороссию"".

путин приказал продолжить наступление в Украине и захватить Северск

Тем временем, военная ситуация в Украине мрачная: Покровск выходит из-под контроля. Один высокопоставленный командир указывает на ужасную ситуацию в Северске, форпосте, защищающем Славянск и Краматорск.

Если Северск падет, – пути эвакуации откроются. Тогда будет паника – отметил чиновник.

Проблемы Зеленского дополняются политическим кризисом: после отставки руководителя Офиса Президента Андрея Ермака 28 ноября, преемник еще не назначен.

"Трудно сказать" - Рютте о сроках заключения мирного соглашения по войне рф в Украине