Зеленский назвал условия проведения президентских выборов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет готов к президентским выборам, если международные партнеры смогут обеспечить безопасные условия, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Глава государства подчеркнул, что вопрос выборов в Украине зависит, прежде всего, от украинского народа.

"Это вопрос народа Украины, а не народа других стран. Со всем уважением к нашим партнерам", – сказал президент Украины во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос журналиста о том, давят ли США на Украину относительно проведения выборов.

В то же время он сказал, что будет готов к президентским выборам, если международные партнеры смогут обеспечить безопасные условия.

"Сейчас я прошу Соединенные Штаты Америки, вместе с европейскими коллегами, если нужно, помочь мне обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60-90 дней Украина будет готова их провести. У меня лично есть воля и готовность к этому".

Он добавил, что для проведения выборов необходимо решить несколько вопросов, таких как защита от постоянных обстрелов России и обеспечение возможности украинских солдат участвовать в голосовании.

Еще одной проблемой, добавил Зеленский, была правовая основа, необходимая для обеспечения легитимности голосования. Он сказал, что обратится к членам Верховной Рады, парламента Украины, с просьбой подготовить предложения, позволяющие внести изменения в избирательное законодательство, чтобы разрешить проведение выборов во время военного положения.

