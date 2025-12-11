"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что парламентские выборы во время военного положения невозможны с точки зрения Конституции и ситуации с безопасностью. Он подчеркнул, что законодательные рамки для выборов в военное время пока отсутствуют и требуют серьезной совместной работы. Об этом он заявил во время эфира телемарафона, передает УНН.

Детали

Чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день не существует никаких законодательных инициатив, которые могли бы стать основой для проведения выборов в период войны.

Пока нет никаких ни законодательных инициатив, ни черновиков, даже каких-то драфтов, как говорится, подобного законодательства, и поэтому это говорит о том, что над ним надо работать, если мы хотим, чтобы оно появилось - сказал Корниенко.

По его словам, о создании таких документов можно говорить только после широкого обсуждения в парламенте с участием общественности и правительства.

Такие вещи, они должны пройти достаточно серьезное обсуждение в парламенте с представителями различных общественных или гражданских организаций. Конечно, правительство в этом должно актуально участвовать, потому что там очень много вопросов, которые именно в правительственной компетенции. Соответственно такой процесс, чтобы его начать, надо, наверное, всем вместе сесть, поговорить и понять, куда мы можем дальше двигаться все вместе в парламенте, разрабатывая это законодательство - подчеркнул Александр Корниенко.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины отметил, что выборы в нынешних условиях затруднены рядом факторов: участием военных на фронте, голосованием граждан за границей, реестром внутренне перемещенных лиц - избирателей, и невозможностью гарантировать безопасность во время голосования.

Мы не можем гарантировать безопасность и в день выборов, и агитацию на очень значительной части территории, потому что там наши поселки, городки возле линии пролома. Надо оценивать именно органы безопасности - подчеркнул чиновник.

Корниенко напомнил, что Конституция Украины четко определяет: полномочия Верховной Рады продлеваются на время действия военного положения, а вносить изменения в Конституцию в этот период - запрещено.

У нас есть Конституция. Пока действует военное положение, ну просто нельзя даже говорить об этих вещах, потому что, собственно, Конституцию нельзя изменить во время военного положения. Это тоже такой важный момент, который надо всем вспомнить - подытожил Корниенко.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к проведению выборов, подчеркнув необходимость решения вопросов безопасности и законодательной базы. Он также призвал США и европейских партнеров помочь обеспечить безопасность для проведения выборов.

Также Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с народными депутатами относительно проведения выборов в условиях военного положения. Президент ожидает, что нардепы предложат свое видение по этому вопросу.