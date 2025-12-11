"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Эксклюзив
08:43 • 10859 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 11876 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 13768 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 23413 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 38253 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 35101 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 35913 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 30537 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 28599 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 36098 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
98%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto11 декабря, 01:49 • 19935 просмотра
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине11 декабря, 02:22 • 16721 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США11 декабря, 02:57 • 23939 просмотра
ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ11 декабря, 03:31 • 4632 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo11 декабря, 04:03 • 19745 просмотра
публикации
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 10842 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 31410 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 32847 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 39501 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 43775 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Крым
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 18451 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 24333 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 20685 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 28762 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 38488 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Дія (сервис)

"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко заявил о невозможности парламентских выборов во время военного положения, ссылаясь на Конституцию и ситуацию с безопасностью. Он отметил отсутствие законодательной базы и сложности с безопасностью, участием военных и голосованием за границей.

"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что парламентские выборы во время военного положения невозможны с точки зрения Конституции и ситуации с безопасностью. Он подчеркнул, что законодательные рамки для выборов в военное время пока отсутствуют и требуют серьезной совместной работы. Об этом он заявил во время эфира телемарафона, передает УНН.

Детали

Чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день не существует никаких законодательных инициатив, которые могли бы стать основой для проведения выборов в период войны.

Пока нет никаких ни законодательных инициатив, ни черновиков, даже каких-то драфтов, как говорится, подобного законодательства, и поэтому это говорит о том, что над ним надо работать, если мы хотим, чтобы оно появилось

 - сказал Корниенко.

По его словам, о создании таких документов можно говорить только после широкого обсуждения в парламенте с участием общественности и правительства.

Такие вещи, они должны пройти достаточно серьезное обсуждение в парламенте с представителями различных общественных или гражданских организаций. Конечно, правительство в этом должно актуально участвовать, потому что там очень много вопросов, которые именно в правительственной компетенции. Соответственно такой процесс, чтобы его начать, надо, наверное, всем вместе сесть, поговорить и понять, куда мы можем дальше двигаться все вместе в парламенте, разрабатывая это законодательство

- подчеркнул Александр Корниенко.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины отметил, что выборы в нынешних условиях затруднены рядом факторов: участием военных на фронте, голосованием граждан за границей, реестром внутренне перемещенных лиц - избирателей, и невозможностью гарантировать безопасность во время голосования.

Мы не можем гарантировать безопасность и в день выборов, и агитацию на очень значительной части территории, потому что там наши поселки, городки возле линии пролома. Надо оценивать именно органы безопасности

- подчеркнул чиновник.

Корниенко напомнил, что Конституция Украины четко определяет: полномочия Верховной Рады продлеваются на время действия военного положения, а вносить изменения в Конституцию в этот период - запрещено.

У нас есть Конституция. Пока действует военное положение, ну просто нельзя даже говорить об этих вещах, потому что, собственно, Конституцию нельзя изменить во время военного положения. Это тоже такой важный момент, который надо всем вспомнить

- подытожил Корниенко.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к проведению выборов, подчеркнув необходимость решения вопросов безопасности и законодательной базы. Он также призвал США и европейских партнеров помочь обеспечить безопасность для проведения выборов.

Также Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с народными депутатами относительно проведения выборов в условиях военного положения. Президент ожидает, что нардепы предложат свое видение по этому вопросу.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина