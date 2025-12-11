$42.280.10
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
Зеленський підписав Бюджет-2026
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі

Київ • УНН

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко заявив про неможливість парламентських виборів під час воєнного стану, посилаючись на Конституцію та безпекову ситуацію. Він наголосив на відсутності законодавчої бази та складнощах з безпекою, участю військових та голосуванням за кордоном.

"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що парламентські вибори під час воєнного стану є неможливими з точки зору Конституції та безпекової ситуації. Він наголосив, що законодавчі рамки для виборів у воєнний час, наразі відсутні та потребують серйозної спільної роботи. Про це він заявив під час ефіру телемарафону, передає УНН.

Деталі

Посадовець підкреслив, що на сьогодні не існує жодних законодавчих ініціатив, які б могли стати основою для проведення виборів у період війни.

Наразі немає жодних ні законодавчих ініціатив, ні чорновиків, навіть якихось драфтів, як то кажуть, подібного законодавства, і тому це говорить про те, що над ним треба працювати, якщо ми хочемо, щоб воно з'явилося

 - сказав Корнієнко.

За його словами, про створення таких документів можна говорити лише після широкого обговорення в парламенті за участі громадськості та уряду.

Такі речі, вони мають достатньо серйозне обговорення пройти в парламенті з представниками різних суспільних чи громадських організацій. Звичайно, уряд в цьому має актуально брати участь, тому що там є дуже багато питань, які саме в урядові компетенції. Відповідно такий процес, щоб його розпочати, треба, напевно, всім разом сісти, поговорити і зрозуміти, куди ми можемо далі рухатись всі разом в парламенті, розробляючи це законодавство

- підкреслив Олександр Корнієнко.

Перший заступник голови Верховної Ради України зазначив, що вибори за нинішніх умов ускладнені низкою факторів: участю військових на фронті, голосуванням громадян за кордоном, реєстром внутрішньо переміщених осіб - виборців, та неможливістю гарантувати безпеку під час голосування.

Ми не можемо гарантувати безпеку і в день виборів, і агітацію на дуже значній частині території, бо там наші селища, містечка біля лінії пролому. Треба оцінювати саме безпекові органи

- наголосив посадовець.

Корнієнко нагадав, що Конституція України чітко визначає: повноваження Верховної Ради продовжуються на час дії воєнного стану, а вносити зміни до Конституції в цей період - заборонено.

В нас є Конституція. Поки діє воєнний стан, ну просто не можна навіть говорити про ці речі, тому що, власне, Конституцію не можна змінити під час воєнного стану. Це теж такий важливий момент, який треба всім згадати

- підсумував Корнієнко.

Нагадаємо

Напередодні, Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність країни до проведення виборів, наголосивши на необхідності вирішення питань безпеки та законодавчої бази. Він також закликав США та європейських партнерів допомогти забезпечити безпеку для проведення виборів.

Також Президент України Володимир Зеленський провів розмову з народними депутатами щодо проведення виборів в умовах воєнного стану. Президент очікує, що нардепи запропонують своє бачення щодо цього питання.

Алла Кіосак

