Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський

Україна готова провести вибори, але треба опрацювати два питання, зокрема питання безпеки та законодавчу основу для цього. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Хочу сказати, що я це питання (виборів - ред.) не обговорював. Питання виборів в Україні, мені здається, передусім залежить від нашого народу, і це питання народу України, а не питання інших держав. Скажу відверто, що до виборів я готовий. Якщо стоїть питання, що… я чув такі натяки, що ми чіпляємося за владу, або я за крісло Президента, і тому я чіпляюсь за це, і тому не закінчується війна - це, якщо чесно, абсолютно не адекватна історія - сказав Зеленський.

Він зазначив, що для того, щоб провести вибори є два питання.

"Перше, - безпека. Як це провести під ударами, ракетами. Щодо наших військових питання, як вони будуть голосувати. Друге питання - законодавча основа для легітимності проведення виборів. Так, як це питання сьогодні піднімає президент США, наші партнери, - я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз і заявляю це відкрито… США допомогти мені, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку для проведення виборів, і тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів, і я особисто маю на це волю і готовий", - додав Президент.

Також він звернувся до нардепів із проханням підготувати законодавчу пропозицію щодо можливості законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану.

Підготували це для мене. Я завтра буду в Україні. Я очікую пропозиції від партнерів, очікую пропозицію від наших депутатів, і готовий йти на вибори - зазначив глава держави.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав Україну провести вибори і поставив під сумнів українську демократію.