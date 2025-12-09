Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский

Украина готова провести выборы, но необходимо проработать два вопроса, в частности вопрос безопасности и законодательную основу для этого. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Хочу сказать, что я этот вопрос (выборов - ред.) не обсуждал. Вопрос выборов в Украине, мне кажется, прежде всего зависит от нашего народа, и это вопрос народа Украины, а не вопрос других государств. Скажу откровенно, что к выборам я готов. Если стоит вопрос, что… я слышал такие намеки, что мы цепляемся за власть, или я за кресло Президента, и поэтому я цепляюсь за это, и поэтому не заканчивается война - это, если честно, абсолютно не адекватная история - сказал Зеленский.

Он отметил, что для того, чтобы провести выборы, есть два вопроса.

"Первое, - безопасность. Как это провести под ударами, ракетами. Относительно наших военных вопрос, как они будут голосовать. Второй вопрос - законодательная основа для легитимности проведения выборов. Так, как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши партнеры, - я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас и заявляю это открыто… США помочь мне, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, и я лично имею на это волю и готов", - добавил Президент.

Также он обратился к нардепам с просьбой подготовить законодательное предложение относительно возможности законодательных основ и закона о выборах во время военного положения.

Подготовили это для меня. Я завтра буду в Украине. Я ожидаю предложения от партнеров, ожидаю предложения от наших депутатов, и готов идти на выборы - отметил глава государства.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал Украину провести выборы и поставил под сомнение украинскую демократию.