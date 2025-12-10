$42.180.11
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
17:30 • 7508 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 11505 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 11367 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 13745 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 18481 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 17992 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 18573 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17209 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14736 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзивы
Дипломатка

Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение: Зеленский о выборах в условиях военного положения

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с народными депутатами относительно проведения выборов в условиях военного положения. Он ожидает, что нардепы предложат свое видение по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с народными депутатами относительно проведения выборов в условиях военного положения. Президент ожидает, что нардепы предложат свое видение по этому вопросу, передает УНН.

Сегодня говорил с представителями Верховной Рады Украины. Предметно. Я не допущу никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что проведение выборов в условиях военного положения является непростым, но давление по этому поводу Украине точно не нужно.

Ожидаю, что народные депутаты Украины предложат свое видение. Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал Украину провести выборы и поставил под сомнение украинскую демократию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к проведению выборов, подчеркнув необходимость решения вопросов безопасности и законодательной базы. Он также призвал США и европейских партнеров помочь обеспечить безопасность для проведения выборов.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина