Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение: Зеленский о выборах в условиях военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с народными депутатами относительно проведения выборов в условиях военного положения. Президент ожидает, что нардепы предложат свое видение по этому вопросу, передает УНН.

Сегодня говорил с представителями Верховной Рады Украины. Предметно. Я не допущу никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение

Он подчеркнул, что проведение выборов в условиях военного положения является непростым, но давление по этому поводу Украине точно не нужно.

Ожидаю, что народные депутаты Украины предложат свое видение. Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет