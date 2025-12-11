Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 180 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 2702 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 10874 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 14322 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 19958 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 15638 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 17976 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 15779 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16207 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16618 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
рф ударила по энергетике в двух областях, графики круглосуточно, но кое-где их уже сократили - Минэнерго11 декабря, 08:24 • 7272 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 19305 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 18789 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 32124 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 17688 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 19958 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 32383 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 38726 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 50233 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 51409 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Нарендра Моди
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Польша
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 18998 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 27370 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 32941 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 28807 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 37546 просмотра
Техника
The Economist
Социальная сеть
The Washington Post
Микоян МиГ-29

Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Украинская команда провела переговоры с американской делегацией, включая Марко Рубио и Джареда Кушнера, относительно гарантий безопасности для Украины. Президент Зеленский подчеркнул важность конкретных действий партнеров в случае новой агрессии России.

Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности

Украинская команда провела разговор с американской командой по одному из трех документов, касающихся гарантий безопасности для Украины по завершении войны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Сегодня провели конструктивный и глубокий разговор с американской командой по одному из трех документов, над которыми сейчас работаем, – гарантий безопасности. От Америки были Марко Рубио, Пит Хегсет, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, генералы Кин и Гринкевич и Джош Груенбаум. Спасибо также Марку Рютте, который представлял НАТО. Очень ценим активную работу американской стороны на разных уровнях – не только для окончания войны, но и для обеспечения Украине безопасности и недопущения нового вторжения России. Это демонстрирует серьезность намерений Америки и настроенность на результат

- написал Зеленский.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности – одна из самых главных вещей для всех дальнейших шагов.

"Мы уже имели негативный опыт Будапештского меморандума. Все помнят это, как и то, что Россия не раз нарушала все остальные свои обязательства. Поэтому сейчас важно, чтобы в этом документе по гарантиям безопасности были конкретные ответы на то, что больше всего беспокоит украинцев: какими будут действия партнеров, если Россия решит прийти со своей агрессией снова", - отметил Президент.

Глава государства добавил, что команды договорились активно работать для того, чтобы в ближайшее время было конкретное понимание относительно гарантий безопасности.

Напомним

Украине трудно справиться с мирными инициативами Дональда Трампа, которые требуют территориальных уступок России без гарантий безопасности. Это приводит к росту давления на Киев и ухудшению военной ситуации.

Павел Башинский

Война в Украине
Пит Хегсетх
Марко Рубио
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Украина