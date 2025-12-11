Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности

Украинская команда провела разговор с американской командой по одному из трех документов, касающихся гарантий безопасности для Украины по завершении войны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Сегодня провели конструктивный и глубокий разговор с американской командой по одному из трех документов, над которыми сейчас работаем, – гарантий безопасности. От Америки были Марко Рубио, Пит Хегсет, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, генералы Кин и Гринкевич и Джош Груенбаум. Спасибо также Марку Рютте, который представлял НАТО. Очень ценим активную работу американской стороны на разных уровнях – не только для окончания войны, но и для обеспечения Украине безопасности и недопущения нового вторжения России. Это демонстрирует серьезность намерений Америки и настроенность на результат - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности – одна из самых главных вещей для всех дальнейших шагов.

"Мы уже имели негативный опыт Будапештского меморандума. Все помнят это, как и то, что Россия не раз нарушала все остальные свои обязательства. Поэтому сейчас важно, чтобы в этом документе по гарантиям безопасности были конкретные ответы на то, что больше всего беспокоит украинцев: какими будут действия партнеров, если Россия решит прийти со своей агрессией снова", - отметил Президент.

Глава государства добавил, что команды договорились активно работать для того, чтобы в ближайшее время было конкретное понимание относительно гарантий безопасности.

Напомним

Украине трудно справиться с мирными инициативами Дональда Трампа, которые требуют территориальных уступок России без гарантий безопасности. Это приводит к росту давления на Киев и ухудшению военной ситуации.