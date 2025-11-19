Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів

Ден Дрісколл і генерал Ренді Джордж

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп направив до Києва високопоставлену делегацію з Пентагону, яка в середу, 19 листопада має провести переговори в межах зусиль адміністрації щодо відновлення діалогу про завершення російсько-української війни. Про це інформує УНН з посиланням на Wall Street Journal, Politico.

Деталі

Видання WSJ з посиланням на двох чиновників повідомляє, що міністр армії США Ден Дрісколл разом із двома американськими генералами має провести перемовини з президентом Володимиром Зеленським, іншими високопосадовцями України, а також представниками оборонного сектору та промисловості. Окрім того, пізніше Дрісколл планує зустріч і з російськими урядовцями.

Рішення Білого дому звернутися до Дрісколла та високопоставлених військових офіцерів частково обумовлене переконанням, що москва може бути більш відкритою до переговорів за посередництва військових, а також розчаруванням тим, що численні попередні спроби не дали жодних результатів - йдеться у дописі.

За інформацією Politico, візит американської делегації відбувається на тлі посилення росією ракетних і дронових ударів по цивільній інфраструктурі України та пошуку західними партнерами нових шляхів забезпечення країни озброєнням у розпал війни.

Дрісколл вирушає до України, щоб ознайомитися з ситуацією на місці. Він візьме участь у зустрічах в Україні і доповість про свої висновки Білому дому, – сказав високопоставлений представник адміністрації. – Президент (США Дональд Трамп – ред.) чітко дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства і укласти угоду про закінчення війни - пише Wall Street Journal.

Зазначається, що місія Дрісколла полягає в тому, щоб від імені Трампа відновити мирні переговори.

WSJ додає, що керівник Дрісколла, міністр оборони Піт Гегсет, не відвідував Київ з моменту вступу на посаду в січні. Рішення відправити цивільного керівника армії, чия робота зосереджена головним чином на навчанні та оснащенні солдатів, є незвичайним рішенням. Але Трамп часто покладається на таких посланців, серед яких колишній Стів Віткофф, спеціальний посланець Трампа.

Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним"

Незрозуміло, чи Дрісколл поділився з Зеленським новою пропозицією щодо переговорів від Білого дому, який раніше закликав заморозити військові дії обох сторін уздовж нинішніх ліній фронту на сході України, щоб прискорити переговори про врегулювання.

За словами одного з чиновників, пише WSJ, ідея відправити Дрісколла, однокурсника віцепрезидента Джей Ді Венса з Єльської школи права, до України, а потім до росії, виникла під час розмови між Трампом і Венсом.

"Основною метою візиту буде залучення українського керівництва до затягнутого мирного процесу з росією, незважаючи на те, що Москва відхилила всі попередні спроби США та України припинити бойові дії", - передає Politico.

Нагадаємо

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні.

У середу, 19 листопада, Президент Зеленський вирушить до Туреччини для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом. Мета візиту – використати зростаючий тиск США на Москву для відновлення дипломатичних зусиль щодо припинення війни з Росією.

