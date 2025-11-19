Трамп направил делегацию Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров

Дэн Дрисколл и генерал Рэнди Джордж

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в Киев высокопоставленную делегацию из Пентагона, которая в среду, 19 ноября, должна провести переговоры в рамках усилий администрации по возобновлению диалога о завершении российско-украинской войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Wall Street Journal, Politico.

Детали

Издание WSJ со ссылкой на двух чиновников сообщает, что министр армии США Дэн Дрисколл вместе с двумя американскими генералами должен провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским, другими высокопоставленными лицами Украины, а также представителями оборонного сектора и промышленности. Кроме того, позже Дрисколл планирует встречу и с российскими правительственными чиновниками.

Решение Белого дома обратиться к Дрисколлу и высокопоставленным военным офицерам отчасти обусловлено убеждением, что Москва может быть более открытой к переговорам при посредничестве военных, а также разочарованием тем, что многочисленные предыдущие попытки не дали никаких результатов - говорится в сообщении.

По информации Politico, визит американской делегации происходит на фоне усиления Россией ракетных и дроновых ударов по гражданской инфраструктуре Украины и поиска западными партнерами новых путей обеспечения страны вооружением в разгар войны.

Дрисколл отправляется в Украину, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Он примет участие во встречах в Украине и доложит о своих выводах Белому дому, – сказал высокопоставленный представитель администрации. – Президент (США Дональд Трамп – ред.) четко дал понять, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение об окончании войны - пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что миссия Дрисколла заключается в том, чтобы от имени Трампа возобновить мирные переговоры.

WSJ добавляет, что руководитель Дрисколла, министр обороны Пит Хэгсет, не посещал Киев с момента вступления в должность в январе. Решение отправить гражданского руководителя армии, чья работа сосредоточена главным образом на обучении и оснащении солдат, является необычным решением. Но Трамп часто полагается на таких посланников, среди которых бывший Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа.

Трамп удивлен продолжительностью войны в Украине и имеет "еще одно дело с путиным"

Неясно, поделился ли Дрисколл с Зеленским новым предложением по переговорам от Белого дома, который ранее призывал заморозить военные действия обеих сторон вдоль нынешних линий фронта на востоке Украины, чтобы ускорить переговоры об урегулировании.

По словам одного из чиновников, пишет WSJ, идея отправить Дрисколла, однокурсника вице-президента Джей Ди Вэнса из Йельской школы права, в Украину, а затем в Россию, возникла во время разговора между Трампом и Вэнсом.

"Основной целью визита будет вовлечение украинского руководства в затянувшийся мирный процесс с Россией, несмотря на то, что Москва отклонила все предыдущие попытки США и Украины прекратить боевые действия", - передает Politico.

Напомним

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с Россией новый план прекращения войны в Украине.

В среду, 19 ноября, Президент Зеленский отправится в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и специальным посланником США Стивом Уиткоффом. Цель визита – использовать растущее давление США на Москву для возобновления дипломатических усилий по прекращению войны с Россией.

