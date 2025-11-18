Зеленський у Туреччині прагне використати тиск США на росію для відновлення переговорів
Президент Зеленський вирушить до Туреччини для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом. Мета візиту – використати зростаючий тиск США на Москву для відновлення дипломатичних зусиль щодо припинення війни з Росією.
Президент України Володимир Зеленський хоче використати зростаючий тиск США на москву, щоб відновити зусилля щодо припинення війни з росією, які наразі перебувають на паузі. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.
Президент України Володимир Зеленський хоче використати зростаючий тиск США на москву, щоб відновити застопорені дипломатичні зусилля щодо припинення війни з росією
Зеленський у середу вирушить до Туреччини для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом.
Джерело видання зазначило, що Туреччина відіграла роль посередника у війні, приймаючи попередні переговори між Україною та росією. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може особисто передати результати переговорів москві, яка нікого не відправляє на зустріч, якщо буде досягнуто позитивного результату, зокрема щодо можливого обміну полоненими.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні перебуває в Іспанії, а завтра матиме зустрічі у Туреччині, готуючи активізацію перемовин та працюючи для відновлення обмінів та повернення полонених.
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф відвідає Туреччину 19 листопада, щоб приєднатися до переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським. Віткофф, який раніше брав участь у дипломатичних зусиллях щодо України та перемир'я в Газі, зустрічався з путіним.
Зеленський у середу вирушить до Туреччини, щоб відновити залученість Сполучених Штатів у дипломатичних зусиллях щодо припинення російського вторгнення.
Зеленський анонсував зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у середу, 19 листопада. Він планує обговорити шляхи досягнення справедливого миру для України.