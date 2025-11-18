Зеленський у Туреччині прагне використати тиск США на росію для відновлення переговорів

$42.070.02
48.790.20
ukenru
19:06 • 9216 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18:35 • 15825 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 20251 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 29667 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 41203 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 23274 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 24814 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 26273 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 25939 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 32026 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.7м/с
76%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 14073 перегляди
У ДБР розпочалась внутрішня перевірка через "плівки Міндіча"18 листопада, 12:32 • 10098 перегляди
У Cloudflare прокоментували глобальний збій, що вплинув на безліч сайтів: що сказали18 листопада, 13:52 • 13085 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 24042 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto16:02 • 8158 перегляди
Публікації
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 24272 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 41211 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 90967 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 120733 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 111648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Педро Санчес
Реджеп Тайїп Ердоган
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Туреччина
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"16:06 • 6600 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto16:02 • 8460 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 14193 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 32403 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 34773 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
IRIS-T
Серіали
Опалення

Зеленський у Туреччині прагне використати тиск США на росію для відновлення переговорів

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Президент Зеленський вирушить до Туреччини для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом. Мета візиту – використати зростаючий тиск США на Москву для відновлення дипломатичних зусиль щодо припинення війни з Росією.

Зеленський у Туреччині прагне використати тиск США на росію для відновлення переговорів

Президент України Володимир Зеленський хоче використати зростаючий тиск США на москву, щоб відновити зусилля щодо припинення війни з росією, які наразі перебувають на паузі. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський хоче використати зростаючий тиск США на москву, щоб відновити застопорені дипломатичні зусилля щодо припинення війни з росією

- пише видання з посиланням на джерела.

Зеленський у середу вирушить до Туреччини для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом.

Джерело видання зазначило, що Туреччина відіграла роль посередника у війні, приймаючи попередні переговори між Україною та росією. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може особисто передати результати переговорів москві, яка нікого не відправляє на зустріч, якщо буде досягнуто позитивного результату, зокрема щодо можливого обміну полоненими.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні перебуває в Іспанії, а завтра матиме зустрічі у Туреччині, готуючи активізацію перемовин та працюючи для відновлення обмінів та повернення полонених.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф відвідає Туреччину 19 листопада, щоб приєднатися до переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським. Віткофф, який раніше брав участь у дипломатичних зусиллях щодо України та перемир'я в Газі, зустрічався з путіним.

Зеленський у середу вирушить до Туреччини, щоб відновити залученість Сполучених Штатів у дипломатичних зусиллях щодо припинення російського вторгнення.

Зеленський анонсував зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у середу, 19 листопада. Він планує обговорити шляхи досягнення справедливого миру для України.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Bloomberg
Іспанія
Реджеп Тайїп Ердоган
Хакан Фідан
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна