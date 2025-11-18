$42.070.02
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
18:35 • 5850 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 16159 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
14:29 • 25705 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 36413 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 22158 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 24012 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 25960 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 25632 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 31739 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Зеленський анонсував зустріч з Ердоганом для обговорення справедливого миру

Київ • УНН

 • 706 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 19 листопада. Вони обговорять шляхи досягнення справедливого миру для України, а також отримають сигнали від США.

Зеленський анонсував зустріч з Ердоганом для обговорення справедливого миру

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у середу, 19 листопада. Він планує обговорити шляхи досягнення справедливого миру для України. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.

Завтра у мене зустріч з президентом Ердоганом. Ми будемо говорити з ним про максимальні можливості як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. Це буде, може, довга, а, може, не дуже довга… подивимося. У мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити. Маємо якісь позиції і сигнали від США. Подивимося завтра 

– сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні перебуває в Іспанії, а завтра матиме зустрічі у Туреччині, готуючи активізацію перемовин та працюючи для відновлення обмінів та повернення полонених.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф відвідає Туреччину 19 листопада, щоб приєднатися до переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським. Віткофф, який раніше брав участь у дипломатичних зусиллях щодо України та перемир'я в Газі, зустрічався з путіним.

Зеленський у середу вирушить до Туреччини, щоб відновити залученість Сполучених Штатів у дипломатичних зусиллях щодо припинення російського вторгнення.

Павло Башинський

Політика
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Педро Санчес
Іспанія
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна