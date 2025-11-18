Зеленський анонсував зустріч з Ердоганом для обговорення справедливого миру
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 19 листопада. Вони обговорять шляхи досягнення справедливого миру для України, а також отримають сигнали від США.
Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у середу, 19 листопада. Він планує обговорити шляхи досягнення справедливого миру для України. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.
Завтра у мене зустріч з президентом Ердоганом. Ми будемо говорити з ним про максимальні можливості як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. Це буде, може, довга, а, може, не дуже довга… подивимося. У мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити. Маємо якісь позиції і сигнали від США. Подивимося завтра
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні перебуває в Іспанії, а завтра матиме зустрічі у Туреччині, готуючи активізацію перемовин та працюючи для відновлення обмінів та повернення полонених.
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф відвідає Туреччину 19 листопада, щоб приєднатися до переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським. Віткофф, який раніше брав участь у дипломатичних зусиллях щодо України та перемир'я в Газі, зустрічався з путіним.
Зеленський у середу вирушить до Туреччини, щоб відновити залученість Сполучених Штатів у дипломатичних зусиллях щодо припинення російського вторгнення.