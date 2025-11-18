Зеленский анонсировал встречу с Эрдоганом для обсуждения справедливого мира

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду, 19 ноября. Он планирует обсудить пути достижения справедливого мира для Украины. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

Завтра у меня встреча с президентом Эрдоганом. Мы будем говорить с ним о максимальных возможностях, как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир. Это будет, может, долгая, а, может, не очень долгая… посмотрим. У меня хорошие отношения с президентом Турции. Будем говорить. Имеем какие-то позиции и сигналы от США. Посмотрим завтра – сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня находится в Испании, а завтра будет иметь встречи в Турции, готовя активизацию переговоров и работая для возобновления обменов и возвращения пленных.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф посетит Турцию 19 ноября, чтобы присоединиться к переговорам с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Виткофф, который ранее участвовал в дипломатических усилиях по Украине и перемирию в Газе, встречался с Путиным.

Зеленский в среду отправится в Турцию, чтобы возобновить вовлеченность Соединенных Штатов в дипломатических усилиях по прекращению российского вторжения.