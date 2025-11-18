Зеленский анонсировал встречу с Эрдоганом для обсуждения справедливого мира

$42.070.02
48.790.20
ukenru
18:35 • 2716 просмотра
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
16:46 • 14946 просмотра
Укрэнерго вводит почасовые отключения света на всю среду, 19 ноября
Эксклюзив
14:29 • 24833 просмотра
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
14:10 • 35369 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
14:05 • 21810 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
18 ноября, 12:54 • 23789 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
18 ноября, 11:49 • 25835 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43 • 25562 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
18 ноября, 07:59 • 31662 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
18 ноября, 07:00 • 25267 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
82%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 32036 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 29301 просмотра
В ГБР началась внутренняя проверка из-за "пленок Миндича"18 ноября, 12:32 • 6948 просмотра
В Cloudflare прокомментировали глобальный сбой, повлиявший на множество сайтов: что сказали13:52 • 10125 просмотра
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства14:26 • 18931 просмотра
публикации
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства14:26 • 19045 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
Эксклюзив
14:10 • 35365 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 88614 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 118576 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 109566 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Мохаммед бин Салман
Руслан Кравченко
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Турция
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"16:06 • 3820 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto16:02 • 4074 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 29383 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 32115 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 34872 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ATACMS

Зеленский анонсировал встречу с Эрдоганом для обсуждения справедливого мира

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 19 ноября. Они обсудят пути достижения справедливого мира для Украины, а также получат сигналы от США.

Зеленский анонсировал встречу с Эрдоганом для обсуждения справедливого мира

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду, 19 ноября. Он планирует обсудить пути достижения справедливого мира для Украины. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

Завтра у меня встреча с президентом Эрдоганом. Мы будем говорить с ним о максимальных возможностях, как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир. Это будет, может, долгая, а, может, не очень долгая… посмотрим. У меня хорошие отношения с президентом Турции. Будем говорить. Имеем какие-то позиции и сигналы от США. Посмотрим завтра 

– сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня находится в Испании, а завтра будет иметь встречи в Турции, готовя активизацию переговоров и работая для возобновления обменов и возвращения пленных.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф посетит Турцию 19 ноября, чтобы присоединиться к переговорам с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Виткофф, который ранее участвовал в дипломатических усилиях по Украине и перемирию в Газе, встречался с Путиным.

Зеленский в среду отправится в Турцию, чтобы возобновить вовлеченность Соединенных Штатов в дипломатических усилиях по прекращению российского вторжения.

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Педро Санчес
Испания
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина