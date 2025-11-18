Зеленский в Турции стремится использовать давление США на Россию для возобновления переговоров
Президент Зеленский отправится в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и специальным посланником США Стивом Уиткоффом. Цель визита – использовать растущее давление США на Москву для возобновления дипломатических усилий по прекращению войны с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет использовать растущее давление США на Москву, чтобы возобновить усилия по прекращению войны с Россией, которые сейчас находятся на паузе. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.
Подробности
Зеленский в среду отправится в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и специальным посланником США Стивом Виткоффом.
Источник издания отметил, что Турция сыграла роль посредника в войне, принимая предыдущие переговоры между Украиной и Россией. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично передать результаты переговоров Москве, которая никого не отправляет на встречу, если будет достигнут положительный результат, в частности относительно возможного обмена пленными.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня находится в Испании, а завтра проведет встречи в Турции, готовя активизацию переговоров и работая для возобновления обменов и возвращения пленных.
Специальный посланник президента США Стив Виткофф посетит Турцию 19 ноября, чтобы присоединиться к переговорам с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Виткофф, который ранее участвовал в дипломатических усилиях по Украине и перемирию в Газе, встречался с Путиным.
Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду, 19 ноября. Он планирует обсудить пути достижения справедливого мира для Украины.