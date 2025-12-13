Спецпосланник США Виткофф поедет в Берлин для встречи с Зеленским и европейскими лидерами - WSJ

Специальный посланник Соединенных Штатов Америки Стив Виткофф на этих выходных отправится в Берлин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в воскресенье и понедельник Стив Виткофф также проведет встречи со своими коллегами из Франции, Великобритании и Германии.

Что известно о "мирном плане" для Украины

В ноябре издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа тайно разрабатывает с Россией новый 28-пунктный план прекращения войны в Украине. Посланник Трампа Стив Виткофф обсудил его с российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Президент США Дональд Трамп отправил в Киев высокопоставленную делегацию Пентагона для возобновления диалога по завершению российско-украинской войны.

Позже издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

23 ноября в Женеве состоялись встречи представителей Украины, стран Европы и США. Во время этих встреч обсудили предложение Вашингтона по "мирному плану" для завершения войны РФ против Украины и предложений Киева и европейских государств.

30 ноября в американском Майами (штат Флорида) состоялась американо-украинская встреча — уже вторая в таком формате, после переговоров в Женеве.

Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. По его словам, украинская сторона работает по четким директивам президента Украины: защита интересов государства, предметный диалог и продвижение решений, наработанных во время встреч в Женеве.

2 декабря в Москве состоялась встреча между главой России Владимиром Путиным и спецпредставителем США по вопросам Ближнего Востока Стивом Виткоффом, во время которой также присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и посланник лидера РФ Кирилл Дмитриев. Она длилась почти 5 часов.

После встречи помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле обсуждались несколько вариантов плана урегулирования войны в Украине. Сейчас компромиссного варианта нет: некоторые наработки американской стороны приемлемы для России, а некоторые - не подходят.

В ночь на 6 декабря (по Киеву) спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять и советник Трампа Джаред Кушнер встретились с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами. Стороны обсудили границы соглашений по безопасности, механизмы сдерживания агрессии и план послевоенного восстановления, подчеркнув, что прогресс зависит от реальных шагов РФ к деэскалации.

Высокопоставленные лица США, Украины, Франции, Германии и Великобритании планировали встретиться в субботу, 13 декабря, в Париже, чтобы обсудить мирный план президента США Дональда Трампа, который включает территориальные потери Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация Дональда Трампа готова направить представителя на встречу в Европе для подписания мирного соглашения, если будет "реальный шанс" на его заключение.

В ночь на 13 декабря стало известно, что международную встречу по Украине, запланированную на субботу, 13 декабря, в Париже, отменили. На ней должны были обсуждать мирный план президента США Дональда Трампа.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц 15 декабря примет Президента Украины Владимира Зеленского для обмена мнениями по мирным переговорам и экономическим вопросам. К обсуждениям присоединятся европейские лидеры и представители ЕС и НАТО.

В Германии готовится работа оборонной группы, посвященной деталям гарантий безопасности - Зеленский