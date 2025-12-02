$42.340.08
2 грудня, 12:35 • 17574 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 52486 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 40022 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 32782 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 30920 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 57308 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 54027 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60669 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 52552 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 47546 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 52485 перегляди
Зустріч путіна з Віткоффом і Кушнером завершилася: тривала майже 5 годин

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Голова кремля володимир путін провів майже п'ятигодинну зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. російські ЗМІ назвали її "продуктивною".

Зустріч путіна з Віткоффом і Кушнером завершилася: тривала майже 5 годин

У росії завершилася зустріч очільника кремля володимира путіна із представником Сполучених Штатів Америки Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Вона тривала майже 5 годин і була "продуктивною". Про це інформують росЗМІ, передає УНН.  

Дмитрієв назвав зустріч путіна з Уіткоффом і Кушнером продуктивною

- йдеться у повідомленні.

Помічник президента росії Юрій Ушаков заявив, розмова путіна з Віткоффом була конструктивною, дуже корисною та змістовною. 

За інформацією росЗМІ, Віткофф покинув кремль і прибув до посольства США у москві.

Нагадаємо

У вівторок, 02 грудня спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.

Пізніше представники американської делегації перед зустріччю з путіним влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin.

ЗМІ повідомили, що Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

Віта Зеленецька

Політика
російська пропаганда
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки