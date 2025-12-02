Зустріч путіна з Віткоффом і Кушнером завершилася: тривала майже 5 годин

У росії завершилася зустріч очільника кремля володимира путіна із представником Сполучених Штатів Америки Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Вона тривала майже 5 годин і була "продуктивною". Про це інформують росЗМІ, передає УНН.

Дмитрієв назвав зустріч путіна з Уіткоффом і Кушнером продуктивною - йдеться у повідомленні.

Помічник президента росії Юрій Ушаков заявив, розмова путіна з Віткоффом була конструктивною, дуже корисною та змістовною.

За інформацією росЗМІ, Віткофф покинув кремль і прибув до посольства США у москві.

Нагадаємо

У вівторок, 02 грудня спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.

Пізніше представники американської делегації перед зустріччю з путіним влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin.

ЗМІ повідомили, що Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.