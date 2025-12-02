Встреча путина с Виткоффом и Кушнером завершилась: длилась почти 5 часов

В России завершилась встреча главы Кремля Владимира Путина с представителем Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Она длилась почти 5 часов и была "продуктивной". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Дмитриев назвал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером продуктивной - говорится в сообщении.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что разговор Путина с Уиткоффом был конструктивным, очень полезным и содержательным.

По информации росСМИ, Уиткофф покинул Кремль и прибыл в посольство США в Москве.

Напомним

Во вторник, 02 декабря спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Кремль на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Позже представители американской делегации перед встречей с Путиным устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin.

СМИ сообщили, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после встречи с Владимиром Путиным в Москве отправятся на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.