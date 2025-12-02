Встреча путина с Виткоффом и Кушнером завершилась: длилась почти 5 часов

$42.340.08
2 декабря, 12:35 • 17661 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
2 декабря, 11:54 • 52759 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
2 декабря, 11:33 • 40183 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 32933 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 31041 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
2 декабря, 06:00 • 57381 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 54096 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
1 декабря, 15:35 • 60688 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 52581 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 47567 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex
российского космонавта Артемьева отстранили от миссии Crew-12 из-за нарушения правил SpaceX
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры
Трамп заявил, что США больше не финансируют конфликт в Украине и ищут путь к миру
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
2 декабря, 11:54 • 52765 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Пит Хегсетх
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Афганистан
Европа
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
Техника
Социальная сеть
Серия Airbus A320
ТикТок
Бильд

Встреча путина с Виткоффом и Кушнером завершилась: длилась почти 5 часов

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Глава кремля владимир путин провел почти пятичасовую встречу со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. российские СМИ назвали ее "продуктивной".

Встреча путина с Виткоффом и Кушнером завершилась: длилась почти 5 часов

В России завершилась встреча главы Кремля Владимира Путина с представителем Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Она длилась почти 5 часов и была "продуктивной". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.  

Дмитриев назвал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером продуктивной

- говорится в сообщении.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что разговор Путина с Уиткоффом был конструктивным, очень полезным и содержательным. 

По информации росСМИ, Уиткофф покинул Кремль и прибыл в посольство США в Москве.

Во вторник, 02 декабря спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Кремль на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Позже представители американской делегации перед встречей с Путиным устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin.

СМИ сообщили, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после встречи с Владимиром Путиным в Москве отправятся на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вита Зеленецкая

Политика
российская пропаганда
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты