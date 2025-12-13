Зять Трампа Кушнер присоединится к переговорам Уиткоффа с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - СМИ
Киев • УНН
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вместе со специальным посланником США Стивом Уиткоффом встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине в эти выходные. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
"Американский посланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине в эти выходные", - сказал источник.
Уиткофф также встретится со своими коллегами из Франции, Великобритании и Германии в воскресенье и понедельник, пишет издание.
"Решение отправить Уиткоффа, который возглавляет переговоры с Украиной и россией по мирному предложению США, подчеркивает растущую потребность Вашингтона преодолеть разногласия с Киевом относительно условий плана", - добавляет издание.
Напомним
Ранее сообщалось, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф в эти выходные отправится в Берлин для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран.