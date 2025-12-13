$42.270.01
Зять Трампа Кушнер присоединится к переговорам Уиткоффа с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - СМИ

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Виткофф встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине. Виткофф также проведет встречи с коллегами из Франции, Великобритании и Германии.

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вместе со специальным посланником США Стивом Уиткоффом встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине в эти выходные. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

"Американский посланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине в эти выходные", - сказал источник.

Уиткофф также встретится со своими коллегами из Франции, Великобритании и Германии в воскресенье и понедельник, пишет издание.

"Решение отправить Уиткоффа, который возглавляет переговоры с Украиной и россией по мирному предложению США, подчеркивает растущую потребность Вашингтона преодолеть разногласия с Киевом относительно условий плана", - добавляет издание.

Напомним

Ранее сообщалось, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф в эти выходные отправится в Берлин для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Reuters
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин