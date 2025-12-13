Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios

Переговоры о гарантиях безопасности, которые Украина получит от США и Европы, достигли значительного прогресса, сообщает Axios, пишет УНН.

Высокопоставленный чиновник США заявил, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО, которая будет одобрена Конгрессом и будет иметь юридическую силу - говорится в публикации.

"Мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые не будут с одной стороны незаполненным чеком, но будут достаточно сильными с другой. Мы готовы направить его в Конгресс для голосования", – сказал американский чиновник.

Американский чиновник сказал, что будет три отдельных соглашения - о мире, гарантиях безопасности и реконструкции, и что последние переговоры впервые дали украинцам "полное видение дня после".

Переговоры по послевоенному пакету экономической и реконструкционной помощи идут хорошо, по словам американского чиновника.

"Когда люди увидят, что они получат, а не только то, что они собираются дать, они будут более охотно двигаться вперед", – сказал американский чиновник.

"Согласно текущему предложению, война закончится тем, что Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит самую большую и сильную гарантию безопасности, которую она когда-либо получала, и получит очень значительный пакет для процветания", – добавил чиновник.

В то же время, пишет издание, "несколько европейских лидеров советовали Зеленскому не спешить с соглашением, особенно с таким, которое заставляет его уступить территорию, которую Украина на самом деле не потеряла на поле боя".

Также непонятно, будет ли Россия готова принять предложения США.

Зеленский заявил в четверг, что американская сторона хочет достичь "полного понимания" по плану до Рождества.

Дополняется...