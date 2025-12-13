$42.270.00
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 21380 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 27484 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 26720 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 31528 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 37696 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 42092 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 49552 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 37801 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24783 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины от США и Европы достигли значительного прогресса. США готовы предоставить гарантии на основе статьи 5 НАТО, одобренные Конгрессом, с юридической силой.

Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios

Переговоры о гарантиях безопасности, которые Украина получит от США и Европы, достигли значительного прогресса, сообщает Axios, пишет УНН.

Высокопоставленный чиновник США заявил, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО, которая будет одобрена Конгрессом и будет иметь юридическую силу

- говорится в публикации.

"Мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые не будут с одной стороны незаполненным чеком, но будут достаточно сильными с другой. Мы готовы направить его в Конгресс для голосования", – сказал американский чиновник.

Американский чиновник сказал, что будет три отдельных соглашения - о мире, гарантиях безопасности и реконструкции, и что последние переговоры впервые дали украинцам "полное видение дня после".

Переговоры по послевоенному пакету экономической и реконструкционной помощи идут хорошо, по словам американского чиновника.

"Когда люди увидят, что они получат, а не только то, что они собираются дать, они будут более охотно двигаться вперед", – сказал американский чиновник.

"Согласно текущему предложению, война закончится тем, что Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит самую большую и сильную гарантию безопасности, которую она когда-либо получала, и получит очень значительный пакет для процветания", – добавил чиновник.

В то же время, пишет издание, "несколько европейских лидеров советовали Зеленскому не спешить с соглашением, особенно с таким, которое заставляет его уступить территорию, которую Украина на самом деле не потеряла на поле боя".

Также непонятно, будет ли Россия готова принять предложения США.

Зеленский заявил в четверг, что американская сторона хочет достичь "полного понимания" по плану до Рождества.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Конгресс Соединенных Штатов Америки
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина