15:54 • 1268 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 2850 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 4430 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 6650 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 8058 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 8722 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 11414 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 13184 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 11936 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12424 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 54218 перегляди
Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що країна не гарантуватиме фінансування України. Він зазначив, що Чехія потребує коштів для своїх громадян і лобіює відновлення доступу до пільгових кредитів за програмою SAFE.

Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш

Чехія не має наміру брати на себе гарантії фінансування України. Про це заявив новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, передає УНН

Під час робочої поїздки до Брюсселя я лобіював Чеську Республіку, щоб вона відновила доступ до пільгових кредитів за програмою SAFE. Уряд Фіала забезпечив лише 2 мільярди євро, тоді як Польща отримала 43 мільярди євро, а Угорщина - понад 16 мільярдів євро. Ми також погодилися з прем'єр-міністром Бельгії, що Європейська Комісія повинна знайти інші способи фінансування України 

- сказав Бабіш. 

Він додав, що "наша скарбниця порожня, і нам потрібна кожна крона, яку ми маємо, для наших громадян". 

Окрім того, він заявив, "Чехія нічого гарантувати не буде і не буде направляти кошти". 

Нагадаємо 

Президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша, мільярдера і лідера популістської партії ANO, прем'єр-міністром країни.

Павло Башинський

