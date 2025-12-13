Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш
Київ • УНН
Новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що країна не гарантуватиме фінансування України. Він зазначив, що Чехія потребує коштів для своїх громадян і лобіює відновлення доступу до пільгових кредитів за програмою SAFE.
Чехія не має наміру брати на себе гарантії фінансування України. Про це заявив новий прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, передає УНН.
Під час робочої поїздки до Брюсселя я лобіював Чеську Республіку, щоб вона відновила доступ до пільгових кредитів за програмою SAFE. Уряд Фіала забезпечив лише 2 мільярди євро, тоді як Польща отримала 43 мільярди євро, а Угорщина - понад 16 мільярдів євро. Ми також погодилися з прем'єр-міністром Бельгії, що Європейська Комісія повинна знайти інші способи фінансування України
Він додав, що "наша скарбниця порожня, і нам потрібна кожна крона, яку ми маємо, для наших громадян".
Окрім того, він заявив, "Чехія нічого гарантувати не буде і не буде направляти кошти".
Нагадаємо
Президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша, мільярдера і лідера популістської партії ANO, прем'єр-міністром країни.