Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины - Бабиш

$42.270.00
49.520.00
ukenru
15:54 • 1582 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 3424 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 4914 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 7090 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 8414 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30 • 8928 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00 • 11511 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 13252 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 11989 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 12482 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1м/с
74%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 19665 просмотра
рф выпустила более 450 дронов и 30 ракет, без света тысячи в 7 областях: Зеленский отреагировал на ночную российскую атакуPhoto13 декабря, 08:49 • 11393 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 12948 просмотра
Уже возглавлял партию: нардеп назвал потенциального нового главу "Слуги народа"13 декабря, 09:11 • 9014 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы12:38 • 8470 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto16:20 • 734 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы12:38 • 8514 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 19681 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 32093 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 54402 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Кир Стармер
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Николаевская область
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo11:42 • 3882 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате11:26 • 4426 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 12968 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 51117 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 32845 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Тесла Модель Y

Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины - Бабиш

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна не будет гарантировать финансирование Украины. Он отметил, что Чехия нуждается в средствах для своих граждан и лоббирует возобновление доступа к льготным кредитам по программе SAFE.

Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины - Бабиш

Чехия не намерена брать на себя гарантии финансирования Украины. Об этом заявил новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает УНН

Во время рабочей поездки в Брюссель я лоббировал Чешскую Республику, чтобы она возобновила доступ к льготным кредитам по программе SAFE. Правительство Фиалы обеспечило лишь 2 миллиарда евро, тогда как Польша получила 43 миллиарда евро, а Венгрия - более 16 миллиардов евро. Мы также согласились с премьер-министром Бельгии, что Европейская Комиссия должна найти другие способы финансирования Украины 

- сказал Бабиш. 

Он добавил, что "наша казна пуста, и нам нужна каждая крона, которую мы имеем, для наших граждан". 

Кроме того, он заявил, "Чехия ничего гарантировать не будет и не будет направлять средства". 

Напомним 

Президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша, миллиардера и лидера популистской партии ANO, премьер-министром страны.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Петр Павел
Европейская комиссия
Брюссель
Чешская Республика
Венгрия
Украина
Польша