Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины - Бабиш
Киев • УНН
Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна не будет гарантировать финансирование Украины. Он отметил, что Чехия нуждается в средствах для своих граждан и лоббирует возобновление доступа к льготным кредитам по программе SAFE.
Во время рабочей поездки в Брюссель я лоббировал Чешскую Республику, чтобы она возобновила доступ к льготным кредитам по программе SAFE. Правительство Фиалы обеспечило лишь 2 миллиарда евро, тогда как Польша получила 43 миллиарда евро, а Венгрия - более 16 миллиардов евро. Мы также согласились с премьер-министром Бельгии, что Европейская Комиссия должна найти другие способы финансирования Украины
Он добавил, что "наша казна пуста, и нам нужна каждая крона, которую мы имеем, для наших граждан".
Кроме того, он заявил, "Чехия ничего гарантировать не будет и не будет направлять средства".
Напомним
Президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша, миллиардера и лидера популистской партии ANO, премьер-министром страны.