Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 35159 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 55512 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 45501 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 65098 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 55005 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 77642 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 145755 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 59114 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 56861 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Північні країни зробили заяву щодо Гренландії після нової "пропозиції" Трампа

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Північні країни заявили, що питання щодо Данії та Гренландії повинні вирішувати лише Данія та Гренландія. Це відповідь на пропозицію Трампа передати острів під контроль США.

Північні країни зробили заяву щодо Гренландії після нової "пропозиції" Трампа

Північні країни - Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція - опублікували заяву, в якій стверджується, що "питання щодо Данії та Гренландії мають вирішувати самі Данія та Гренландія", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Видання зауважує, що йдеться про заяву глав МЗС Північних країн. У документі наголошується, що безпека Арктики ґрунтується на повазі до міжнародного права.

Ось повна заява міністрів закордонних справ Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції:

"Як скандинавські країни, арктичні держави та союзники НАТО, ми колективно віддані збереженню безпеки, стабільності та співробітництва в Арктиці. Ми всі зробили кроки для посилення стримування та оборони в регіоні, у тому числі за рахунок нових можливостей, заходів, присутності та підвищення ситуаційної поінформованості. Ми підтримуємо посилення присутності та пильності НАТО у регіоні. Ми істотно збільшили наші інвестиції в безпеку в Арктиці і готові зробити ще більше у тісній співпраці зі Сполученими Штатами та іншими союзниками по НАТО.

США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist06.01.26, 11:19 • 43779 переглядiв

Безпека в Арктиці ґрунтується на повазі основних принципів Статуту ООН та міжнародного права, включаючи недоторканність кордонів. Королівство Данія, включаючи Гренландію, є одним із засновників НАТО і історично тісно співпрацювало зі Сполученими Штатами у питаннях безпеки в Арктиці, у тому числі в рамках Угоди про оборону між США та Данією від 1951 року, яка відкриває можливості для розширення співробітництва в галузі безпеки.

Ми колективно підтверджуємо, що питання, що стосуються Данії та Гренландії, повинні вирішуватись виключно Данією та Гренландією".

Європейські лідери попереджають США, що "не припинять захищати" територіальну цілісність Гренландії06.01.26, 14:39 • 3536 переглядiв

Раніше

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що захоплення Гренландії Америкою означатиме кінець військового альянсу НАТО. Це стало відповіддю на заклик президента США Дональда Трампа передати острів під контроль США після військової операції у Венесуелі.

Антоніна Туманова

