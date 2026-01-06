Північні країни зробили заяву щодо Гренландії після нової "пропозиції" Трампа

Північні країни - Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція - опублікували заяву, в якій стверджується, що "питання щодо Данії та Гренландії мають вирішувати самі Данія та Гренландія", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Видання зауважує, що йдеться про заяву глав МЗС Північних країн. У документі наголошується, що безпека Арктики ґрунтується на повазі до міжнародного права.

Ось повна заява міністрів закордонних справ Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції:

"Як скандинавські країни, арктичні держави та союзники НАТО, ми колективно віддані збереженню безпеки, стабільності та співробітництва в Арктиці. Ми всі зробили кроки для посилення стримування та оборони в регіоні, у тому числі за рахунок нових можливостей, заходів, присутності та підвищення ситуаційної поінформованості. Ми підтримуємо посилення присутності та пильності НАТО у регіоні. Ми істотно збільшили наші інвестиції в безпеку в Арктиці і готові зробити ще більше у тісній співпраці зі Сполученими Штатами та іншими союзниками по НАТО.

Безпека в Арктиці ґрунтується на повазі основних принципів Статуту ООН та міжнародного права, включаючи недоторканність кордонів. Королівство Данія, включаючи Гренландію, є одним із засновників НАТО і історично тісно співпрацювало зі Сполученими Штатами у питаннях безпеки в Арктиці, у тому числі в рамках Угоди про оборону між США та Данією від 1951 року, яка відкриває можливості для розширення співробітництва в галузі безпеки.

Ми колективно підтверджуємо, що питання, що стосуються Данії та Гренландії, повинні вирішуватись виключно Данією та Гренландією".

Раніше

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що захоплення Гренландії Америкою означатиме кінець військового альянсу НАТО. Це стало відповіддю на заклик президента США Дональда Трампа передати острів під контроль США після військової операції у Венесуелі.