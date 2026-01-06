Северные страны сделали заявление по Гренландии после нового «предложения» Трампа

$42.420.13
14:48 • 8842 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 35330 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 55771 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 45565 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 65168 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 55023 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 77666 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 145793 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 59130 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 56878 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле6 января, 08:04 • 47986 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist6 января, 09:19 • 43782 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°6 января, 11:20 • 71855 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 23710 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию13:29 • 78533 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 23745 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 64925 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 145793 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 91624 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 151951 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"12:31 • 10853 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 35474 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 79151 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 71822 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 66862 просмотра
Северные страны сделали заявление по Гренландии после нового «предложения» Трампа

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Северные страны заявили, что вопросы, касающиеся Дании и Гренландии, должны решать только Дания и Гренландия. Это ответ на предложение Трампа передать остров под контроль США.

Северные страны сделали заявление по Гренландии после нового «предложения» Трампа

Северные страны - Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция - опубликовали заявление, в котором утверждается, что "вопросы, касающиеся Дании и Гренландии, должны решаться самими Данией и Гренландией", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что речь идет о заявлении глав МИД Северных стран. В документе подчеркивается, что безопасность Арктики основывается на уважении к международному праву.

Вот полное заявление министров иностранных дел Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции:

"Как скандинавские страны, арктические государства и союзники НАТО, мы коллективно привержены сохранению безопасности, стабильности и сотрудничества в Арктике. Мы все предприняли шаги для усиления сдерживания и обороны в регионе, в том числе за счет новых возможностей, мер, присутствия и повышения ситуационной осведомленности. Мы поддерживаем усиление присутствия и бдительности НАТО в регионе. Мы существенно увеличили наши инвестиции в безопасность в Арктике и готовы сделать еще больше в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами и другими союзниками по НАТО.

США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist06.01.26, 11:19 • 43805 просмотров

Безопасность в Арктике основывается на уважении основных принципов Устава ООН и международного права, включая неприкосновенность границ. Королевство Дания, включая Гренландию, является одним из основателей НАТО и исторически тесно сотрудничало с Соединенными Штатами в вопросах безопасности в Арктике, в том числе в рамках Соглашения об обороне между США и Данией от 1951 года, которое открывает возможности для расширения сотрудничества в области безопасности.

Мы коллективно подтверждаем, что вопросы, касающиеся Дании и Гренландии, должны решаться исключительно Данией и Гренландией".

Европейские лидеры предупреждают США, что "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии06.01.26, 14:39 • 3544 просмотра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что захват Гренландии Америкой будет означать конец военного альянса НАТО. Это стало ответом на призыв президента США Дональда Трампа передать остров под контроль США после военной операции в Венесуэле.

Антонина Туманова

