Северные страны сделали заявление по Гренландии после нового «предложения» Трампа

Северные страны - Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция - опубликовали заявление, в котором утверждается, что "вопросы, касающиеся Дании и Гренландии, должны решаться самими Данией и Гренландией", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что речь идет о заявлении глав МИД Северных стран. В документе подчеркивается, что безопасность Арктики основывается на уважении к международному праву.

Вот полное заявление министров иностранных дел Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции:

"Как скандинавские страны, арктические государства и союзники НАТО, мы коллективно привержены сохранению безопасности, стабильности и сотрудничества в Арктике. Мы все предприняли шаги для усиления сдерживания и обороны в регионе, в том числе за счет новых возможностей, мер, присутствия и повышения ситуационной осведомленности. Мы поддерживаем усиление присутствия и бдительности НАТО в регионе. Мы существенно увеличили наши инвестиции в безопасность в Арктике и готовы сделать еще больше в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами и другими союзниками по НАТО.

США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist

Безопасность в Арктике основывается на уважении основных принципов Устава ООН и международного права, включая неприкосновенность границ. Королевство Дания, включая Гренландию, является одним из основателей НАТО и исторически тесно сотрудничало с Соединенными Штатами в вопросах безопасности в Арктике, в том числе в рамках Соглашения об обороне между США и Данией от 1951 года, которое открывает возможности для расширения сотрудничества в области безопасности.

Мы коллективно подтверждаем, что вопросы, касающиеся Дании и Гренландии, должны решаться исключительно Данией и Гренландией".

Европейские лидеры предупреждают США, что "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии

Ранее

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что захват Гренландии Америкой будет означать конец военного альянса НАТО. Это стало ответом на призыв президента США Дональда Трампа передать остров под контроль США после военной операции в Венесуэле.